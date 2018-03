Amb la vista no s'hi juga

El 'Programa de salut ocular en la infància desfavorida', que duu a terme la Fundació IMO amb la col·laboració de l'Obra Social ”la Caixa”, Càritas Catalunya i la Fundació Ordesa, supera la mitja dècada de trajectòria amb tretze noves campanyes d'exploracions oculars gratuïtes a nens en situació de precarietat previstes pel 2018. En el seu sisè any de desenvolupament, el projecte suma una nova entitat col·laboradora (la Fundació Ordesa) i quatre nous centres escolars per acollir les revisions, que d'aquesta manera arriben a les províncies catalanes de Barcelona, Tarragona i Lleida, a més de Madrid.

L'acció de la Fundació IMO no només ha expandit geogràficament l’abast, amb presència a vuit municipis, sinó que també ha fet arrels en els territoris on actua i als quals l'equip d'especialistes de l'Institut de Microcirurgia Ocular es desplaça cada sis mesos. Com destaca Irene Garcia, coordinadora de la Fundació IMO, "el programa es va posar en marxa el 2013 per promoure la detecció precoç dels problemes de visió en edat pediàtrica i facilitar-ne l'accés al tractament. No obstant això, a mesura que s’ha anat consolidant la iniciativa, s'ha posat en relleu la importància d'anar més enllà d'un diagnòstic puntual i d’assegurar el seguiment dels menors diagnosticats per garantir una bona base de salut ocular en l'edat adulta." En aquest sentit, la Dra. Ana Wert, oftalmòloga pediàtrica que participa en les campanyes, afegeix que "després de més de 4.500 revisions, s'ha aconseguit una involucració creixent de l'entorn dels nens, tant a l'hora que pares i professors estiguin alerta de possibles símptomes com de complir amb el tractament prescrit, tot i que encara s’ha de seguir incidint en el paper de la visió com a eina clau per a un bon rendiment escolar i una bona integració."

Primera campanya al Prat de Llobregat

Aquesta necessitat de vetllar per la salut ocular d'un col·lectiu especialment vulnerable, la infància desfavorida, ha motivat la realització de la primera campanya de l'any al Prat de Llobregat. A través del finançament de la Fundació Ordesa per impulsar el programa de la Fundació IMO amb una de les seves beques, el municipi barceloní s'ha adherit al projecte amb 50 revisions a menors de diferents esplais de la ciutat, a alguns dels quals mai se'ls havia fet abans una exploració oftalmològica.

La segona campanya anual s'ha dut a terme al col·legi Lestonnac de Badalona, zona que té més d'una desena de participacions en el programa des del 2013 i que dona entrada a un nou col·legi (Escola Ítaca) perquè els seus alumnes formin part del projecte. Després d'aquesta actuació integrada en el programa CaixaProinfància de l'Obra Social ”la Caixa”, l'equip de la Fundació IMO acudirà als districtes de Bonavista (Tarragona) a finals de mes, Carabanchel (Madrid) a l'abril i Nou Barris (Barcelona) al maig, així com al municipi de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) al juny. Així, dona continuïtat a aquesta aposta per l'acció social en benefici de les generacions més joves.