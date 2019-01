Sí, el teatre educa

La Teresa Martín (13 anys) assegura que fent teatre ha aconseguit perdre por i estar tranquil·la a les audicions i als exàmens de piano, instrument musical que estudia a l’Escola de Música de Vilanova i la Geltrú. “El fet de representar altres papers, d’interpretar-los, m’ha fet agafar seguretat quan he de posar-me davant del públic”, diu la Teresa, que estudia l’optativa d’expressió dramàtica.

A l’Institut del Teatre de Barcelona, el professor Carles Salas assenyala just aquest valor, el de la seguretat en un mateix, però també en remarca molts més. “Fent teatre, les criatures i els adolescents milloren la relació amb els companys”, diu Salas, que també és el director de l’Institut del Teatre de Vic i el codirector del postgrau d’arts escèniques i educació al mateix Institut del Teatre de Vic. Per continuar, augmenten la confiança personal i s’empoderen del cos i el caràcter propis. “Estudien la psicologia d’altres personatges i, per tant, hi ha una comparació del que soc jo amb el que jo interpreto, fet que t’obliga a analitzar-te a tu mateix i coneixe’t millor”, diu Salas.

Entre els beneficis intel·lectuals, hi ha l’augment de la memòria mental, perquè sovint els textos que han d’aprendre poden ser d’envergadura. “Els textos també s’estudien i s’analitzen, no només es memoritzen, sinó que també hi ha la comprensió del text”, afirma el professor.

I si creix la memòria mental (i també la corporal), també augmenta el nivell cultural, perquè darrere d’una obra de teatre hi ha un text, un llibre, un autor. És a dir, “riquesa intel·lectual”.

Però fer teatre també ajuda a desenvolupar altres aptituds. Per exemple, les criatures i els adolescents poden adquirir un cos i una ment més saludables. “Els estiraments que es fan, gràcies a la dansa, fan treballar la musculatura”, i d’aquí ve el benefici corporal. I per a la ment, hi ha el fet que “quan et confrontes amb la personalitat d’altres personatges hi ha una acció que és la de millorar el teu propi caràcter”. Dit amb altres paraules, “els alumnes aprenen a decidir què haurien fet ells comparant-se amb els altres personatges, perquè poden enriquir-se a través de l’estudi i la comprensió dels textos”, afirma el professor Carles Salas. A més, “aquest treball, al principi és solitari, però amb els altres companys construeixen constantment la identitat dels personatges, que justament és el que els fa reflexionar sobre com són ells confrontats amb el que representen”, matisa el professor.

D’altra banda, també hi ha valors que aprenen els alumnes si fan teatre a l’escola. “Sabem que els grups classe, damunt d’un escenari, es tornen més humils i més condescendents els uns amb els altres”, diu el professor de l’Institut de Teatre de Barcelona. De fet, fins i tot “els grups s’acaben fent més compactes, perquè s’ajuden més tant a dins de classe com al pati”.

ESCOLTAR-SE DE VERITAT

En aquest sentit, la professora de català Mercè Rovira, del Col·legi Escolàpies El Masnou, explica els beneficis educatius que han repercutit en el grup classe pel fet de representar els Pastorets amb els alumnes de 2n d’ESO. “Aprenen a escoltar-se de veritat, perquè són a l’escenari i saben que aquell text no sortirà si no deixen que els companys s’expressin”, explica. I just aquest fet, a classe, es nota, “perquè els alumnes estan més motivats per fer activitats”. I ho estan perquè, entre altres habilitats, han perdut la vergonya de parlar en veu alta i han adquirit creativitat, i això es nota en els exercicis habituals de les assignatures.

“Com a professora de català també destaco especialment que fer teatre, representar els Pastorets, per exemple, millora la comprensió lectora general”, sosté Mercè Rovira. Dit amb altres paraules, el fet de representar el text del dramaturg Ramon Pàmies 'L’estel de Natzaret', “que no és un text senzill”, fa que els alumnes s’habituïn a llegir i a entendre textos que no estan escrits amb les paraules que fan servir normalment. És més, “l’expressió verbal dels alumnes millora, perquè anar dient i repetint paraules que abans no coneixien, però que pel text han hagut d’aprendre, els fa ampliar el vocabulari”, explica Mercè Rovira.

A més de l’expressió verbal, hi ha la corporal. “El seu cos també ha de fer entendre el que estan dient, i això ho aprenen damunt de l’escenari, però després a classe, també”, diu la professora de català. Altres beneficis que ha notat és que hi ha alumnes que han après a estudiar fent teatre. “N’hi ha que m’ho han dit directament, que estudiant i aprenent els textos, han après tècniques d’estudi”, diu la Mercè.

FER-NE, PERÒ TAMBÉ VEURE’N

A més del benefici d’aprendre a estudiar, també hi ha el d’estimular la memòria, que malgrat que és una habilitat que ha passat per moments de desprestigi, sobretot quan es confronta amb el raonament, per al teatre justament és un valor. “Aprendre’s de memòria textos també és un bon exercici mental”, afirma Mercè Rovira.

Fer teatre en un grup classe també ajuda a treure clixés que s’arrosseguen per inèrcia. “Per exemple, a classe hi pot haver un alumne a qui li costi estudiar, i tothom del grup ho sap, però quan aquell mateix alumne puja a l’escenari i broda un personatge dels Pastorets, la percepció que en tenen els companys canvia”. I el broda com ningú no s’hauria imaginat, perquè justament era l’alumne que normalment suspèn assignatures o va massa just. “Per al mateix alumne que arrossegava aquest clixé suposa també una injecció d’autoestima”, diu la Mercè Rovira.

I un valor més. Perquè fer l’assignatura de teatre a l’escola i a l’institut també és donar valor als textos de la literatura catalana i la literatura universal. “El Col·legi Escolàpies El Masnou fa trenta-cinc anys que representa els Pastorets de Pàmies, perquè és un text que enllaça amb la tradició catalana, a la qual donem valor com a escola”, diu Rovira. Però, a més, “el teatre també el considerem essencial perquè és una eina que fa créixer els alumnes i una de les disciplines més completes que podem fer servir els mestres”, diu la professora. I, per reblar el clau, “hi ha alumnes que han acabat descobrint que el teatre és allò a què es volen dedicar professionalment”.

Però cal recordar que els beneficis del teatre es poden obtenir més enllà de fer-ne. També veure teatre fa créixer les criatures. No cal que les obres parlin de temes educatius per educar la canalla. El teatre és pedagògic de forma intrínseca. Els permet entendre coses de la vida -de la pròpia i de la dels altres-, sentir emocions i compartir-les amb el grup. En definitiva, el teatre aporta veritat i sensibilitat.