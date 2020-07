La vista dels nens no només millora amb ulleres

Si una criatura es queixa sovint de mal d’esquena, o veieu que seu malament torçant la columna, pot ser que tingui problemes de vista. Si té mal a les cervicals, o si cau sovint a terra sense explicació o bé no entén el concepte de les fraccions matemàtiques, també podria ser un tema visual. Tenir mal de cap o no llegir les lletres de la pissarra no són els únics símptomes d’una mala visió infantil, però costa relacionar-los-hi. I un cop els detectem, la solució no és sempre posar-li ulleres al nen, o si més no, no és l’única.

La teràpia visual dels optometristes és una especialització del grau d’òptica i optometria que consisteix a tractar les dificultats que el pacient pugui tenir en les seves habilitats visuals, mitjançant lents o fent un entrenament visual. “Es tendeix a corregir un problema ocular amb ulleres, però no s’acostumen a treballar els problemes per mitigar-ne els efectes; encara s’entén que la visió és veure-hi bé o no, i no és només així”, explica Marta Codina, optometrista especialista en teràpia visual pediàtrica amb consulta a Rubí i Granollers. Considera que hi ha altres habilitats que permeten al sistema visual poder rendir sense cansar-se, sobretot ara que treballem tantes hores davant les pantalles i dispositius electrònics. Codina explica que l’optometria valora les habilitats com l’agudesa visual o la coordinació dels ulls.

Aquesta branca de l’òptica també mira i corregeix si els infants acomoden bé els ulls, és a dir, si enfoquen bé quan miren lluny o a prop; la mobilitat dels ulls -si tenen precisió a l’hora de seguir una línia, bàsic per a la lectoescriptura-; o bé la dominància d’un ull per sobre l’altre i la percepció visual que pot provocar problemes d’espacialitat i de raonament visual. Per exemple, la dificultat per fer simetries, no saber apuntar bé quan es xuta una pilota, no entendre els mapes o perdre’s en un aparcament són difícils de relacionar amb la vista, ja que els poden provocar altres problemes, però es poden millorar amb l’entrenament visual, afirma Codina.

El que no tracta aquest tipus de teràpia visual és la dislèxia. “Això cal deixar-ho clar; la diagnostiquen els neuropsicòlegs i psicòlegs clínics i la tracten els logopedes, psicopedagogs i psicòlegs especialitzats, però nosaltres sí que hi podem ajudar. Després de 20 anys fent treball multidisciplinari amb psicòlegs i logopedes, hem observat que si un pacient amb dislèxia treballa amb el seu neuròleg o terapeuta però també fa optometria, pot millorar les seves habilitats visuals”, afegeix Marta Codina.

DESCONEIXEMENT

Els especialistes en aquestes teràpies visuals recomanen a pares i mares que el primer que han de fer quan els sembli que un fill té problemes de vista, és anar al metge oftalmòleg. Si un cop feta la seva revisió els diu que el nen o nena no té cap patologia i que hi veu bé, això no necessàriament vol dir que al fill no li passi res. Podria tenir dificultats en alguna altra habilitat visual, que alguns oftalmòlegs no miren, i que podrien ser l’explicació de les dificultats d’aquest pacient. “Seria bo que els oftalmòlegs i els optometristes poguéssim treballar de forma més interdisciplinària, però hi ha una part dels oftalmòlegs que no creu gens en la teràpia visual que fan els optometristes, i com que nosaltres no som metges i ells sí, l’opinió de l’oftalmòleg passa per davant de la nostra”, lamenta Codina. Aquesta pot ser una de les raons que expliquin per què aquesta teràpia, amb 30 anys d’implantació a l’Estat, encara és força desconeguda, però, alhora, Codina afegeix: “Cada cop hi ha més oftalmòlegs que ens deriven pacients quan veuen que ells no poden solucionar la seva simptomatologia”. També hi ha fisioterapeutes que ja saben relacionar segons quins problemes físics amb problemes visuals.

Els òptics optometristes formen part del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC), però a Catalunya van crear una associació pròpia -Associació Catalana d’Optometria i Teràpia Visual (ACOTV)- per potenciar la seva visibilitat i defensar la seva professionalitat. Actualment hi ha 90 òptics optometristes especialitzats en teràpia visual associats a l’ACOTV repartits per tot el territori català.