La percepció visual en la lectura i l’escriptura

L’escriptura és el sistema de comunicació per excel·lència, més enllà del llenguatge verbal, una habilitat fonamental que feim servir cada dia per comunicar-nos. Però, ¿alguna vegada us heu parat a pensar en les habilitats que es necessiten per aprendre a escriure les lletres del teu nom?

Si parlam de l’aprenentatge de l’escriptura, habitualment pensam en la importància de la motricitat fina, però en ocasions es passen per alt altres habilitats imprescindibles que necessitam per aprendre a llegir i, posteriorment, escriure, entre les quals hi ha les habilitats de percepció visual. “La percepció visual és la capacitat d’interpretar, analitzar i donar sentit al que veiem. Aquestes habilitats ens ajuden a reconèixer i integrar estímuls visuals amb dades prèviament emmagatzemades per formar un món estable, predictible i familiar”. En altres paraules, no es tracta només de veure-hi nítidament, sinó de saber identificar, memoritzar i relacionar patrons visuals, de manera que la percepció de la visió ens permet comprendre, no només veure-hi.

Aquestes habilitats es divideixen en subcategories que funcionen conjuntament i que són:

Discriminació visual. És la capacitat de determinar les característiques exactes i les característiques distintives entre objectes similars. En la lectura, aquesta habilitat ajuda els infants a distingir entre paraules lletrejades de manera similar, com bé/ve, quan/quant.

Per tant, sense bones habilitats perceptives, no podríem reconèixer les paraules que ja hem vist, diferenciar entre la “p” i la “q”, seqüenciar l’ordre de les lletres a l’hora lletrejar, determinar l’esquerra de la dreta, copiar de la pissarra... Així doncs, una deficiència en aquestes habilitats interfereix en les primeres fases de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, ja que la percepció visual juga un paper important en la adquisició del reconeixement de les lletres i les paraules.

Desenvolupar habilitats

Molts dels jocs i activitats tradicionals d’infants promouen aquestes habilitats.

Animau-lo a jugar amb blocs de construcció. Feis estructures perquè ell les copiï o digau noms de coses perquè ell les faci (un túnel, un edifici...).

Llegiu llibres com On és Wally? o jugau a 'Veig veig' i altres jocs de cercar diferències en imatges gairebé idèntiques, són bons per ajudar a distingir visualment un objecte d'un altre.

Practicau el traçat de lletres utilitzant diferents tipus de materials com argila, arena, escuma, etc.

Marina Musolas Cardona és terapeuta ocupacional de Creix