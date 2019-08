En plena temporada de vacances, quan la canalla passa moltes hores a l'aire lliure, exposada al sol, convé recordar que la pell dels nens és molt fràgil i cal extremar les cures per evitar exposicions excessives a la radiació ultraviolada i, per sobre de tot, prendre les mesures necessàries perquè no es produeixin cremades . Això últim és de vital importància, ja que segons apunta la Fundació Pell Sana de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia, les cremades solars durant els primers anys de vida es consideren un important factor de risc per al desenvolupament de càncer de pell en la vida adulta.

Tal com apunta la Dra. Christina Schepers, especialista en dermatologia de Clínica Planas, "la pell té memòria i un percentatge molt elevat dels càncers de pell es deuen a una exposició solar excessiva". Per tot això, des de Clínica Planas s'aconsellen les següents mesures preventives amb menors: