Els nins demanen un món sense terrorisme i sense pobresa

“Construiria més escoles en les quals tots els nins poguessin berenar i els professors acudissin a classe, els ensenyassin bé i els volguessin i cuidassin”, “posaria fi a la pobresa i la fam”, “no permetria que els líders començassin guerres sense cap motiu, fent patir mares i infants”. Són alguns dels desitjos expressats per nins d’arreu del món en el Dia mundial del nin i que s’arrepleguen en l’enquesta publicada aquest 20 de novembre per Unicef.

Segons l’enquesta, les majors preocupacions dels nins són la violència, el terrorisme, l’assetjament escolar i l’educació. El 65% dels al·lots dels països consultats estan preocupats pel terrorisme i l’educació i al 40% els inquieta el tracte que es professa a les persones refugiades i migrants. A més, els nins de tots els països en els quals s’ha realitzat l’enquesta coincideixen que els líders mundials haurien d’abordar i donar solucions a temes com el terrorisme, la falta d’accés a l’educació i la pobresa.

En el Dia mundial dels nins se celebra l’aniversari de l’aprovació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, que va tenir lloc el 20 de novembre de 1989. Actualment, tots els països del món han ratificat aquest acord excepte els Estats Units. Aquesta data serveix per celebrar tots els avanços, però també per recordar que encara queda molt per fer per aconseguir que tots els infants, arreu del món, gaudeixin dels seus drets i puguin ser només nins.

A Espanya els al·lots dels consells de participació van protagonitzar més de 60 plens municipals a pràcticament totes les comunitats autònomes i 8 plens a parlaments autonòmics. Els centres educatius de molts punts van realitzar amb l’alumnat més de 200 activitats per celebrar aquest dia.

A Balears els nins i adolescents de totes les illes van donar a conèixer al Parlament les seves propostes sobre cinc objectius de desenvolupament dostenible inclosos en l’Agenda 2030 i vinculats amb el medi ambient, el canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals.

Sota el títol 'En quin món volem viure? Mirant a l’Agenda 2030', en aquesta acció celebrada a Palma van participar els consells infantils de Mallorca, Formentera, Santa Eulària del Riu, Eivissa, Maó i Santanyí i centres educatius de ses Salines, Palma i Santa Maria del Camí.