Estiu, mòbils i infants

Una de les grans batalles que segur que es lliuraran aquest estiu en moltes cases tindrà com a protagonista un dispositiu mòbil. En aquest context, 'Tiendeo.com' ha enquestat els seus usuaris per conèixer l'ús de les noves tecnologies entre els fills de les famílies espanyoles i així esbrinar fins a quin punt es fan servir com a distracció i oci durant les vacances, així com quines preferències de dispositius predominen depenent de l'edat.

Enganxats a la pantalla

A Espanya es calcula que els nens d'entre els 4 i els 11 anys destinaran gairebé una hora (55 minuts) durant les vacances als dispositius mòbils; els de 12 a 15 anys hi dedicaran 72 minuts; i els de 16 a 18 anys, una hora i mitja (87 minuts). També és significatiu l'ús que en faran els menors de 3 anys: 22 minuts diaris.

Les diferents activitats realitzades des dels dispositius també segueixen un patró generalitzat d'acord amb l'edat: els més petits hi troben un canal per veure vídeos, sèries o pel·lícules infantils o juvenils i també per jugar amb aplicacions. A l'altre extrem, els grans es concentren a les xarxes socials, molt especialment Instagram. A més, els resultats de l'estudi apunten que com més gran és el fill més preferència hi ha per l'ús del telèfon intel·ligent: mentre que aproximadament la meitat dels menors d'11 anys prefereixen la tauleta, un cop entrats en l'adolescència opten per utilitzar els 'smartphones', ja que en molts casos ja tenen mòbil propi.

I què en diuen pares i mares?

Més de la meitat dels pares enquestats afirmen que no deixen el mòbil als fills durant les vacances: mentre que amb els menors de 8 anys són més estrictes, a partir d'aquesta edat els pares es mostren menys exigents. El principal motiu quan es tracta de fills d'edat primerenca (de 0 a 11 anys) és que pares i mares consideren que el mòbil no és bo per a la seva edat (63%). Per contra, quan es tracta de fills adolescents i joves, el motiu és un altre: no els deixen el mòbil per evitar un excés de consum de dades o minuts de trucades.

Per sexes, les mares es mostren menys flexibles que els pares durant les vacances d'estiu: el 56% de les enquestades reconeixen que no deixen el mòbil als fills.