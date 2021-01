Un instrument per descobrir la música a la canalla

Elisava Crowdfounding Challenge

Des d’Elisava s'ha posat en marxa per primera vegada el crowdfounding challenge, una iniciativa que selecciona projectes d'alumnes que donen resposta a reptes socials, educatius i mediambientals des del disseny. Els projectes triats reben acompanyament en les fases de disseny, estratègia, llançament de la campanya de micromecenatge per un grup d'experts liderat per Valentín Acconci, consultor i expert en crowdfounding des del 2011. Ludófono és un dels tres projectes seleccionats juntament amb Ticc*, un intermitent per a casc de bici, i Khetu Khamba, un projecte de creació d'un hub d'artesania dins de la comunitat Linga Linga a Moçambic.