Si coneixen l’actualitat, s’hi impliquen?

Un informatiu infantil explica les notícies de manera directa, fa servir paraules planeres i no dona per entès cap concepte ni tampoc cap paraula complexa. Ho assegura la periodista Laia Servera, directora de l’informatiu de TV3 InfoK, un programa que acaba de guanyar el premi Marta Mata, atorgat per l’Associació de Mestres Rosa Sensat.“Tampoc no descartem les paraules complicades, perquè volem que les incorporin al seu vocabulari, però quan les incloem, les definim”, explica la Laia.

A l’hora de decidir les notícies que tractaran, els periodistes del programa han partit de cercles d’importància. Per començar, han observat, de l’actualitat del dia, quins són els fets que afecten directament les criatures. “Recordo que quan hi va haver el debat sobre si els alumnes havien d’anar vestits amb uniforme o no, vam notar que a ningú se li havia acudit preguntar a les criatures què en pensaven”. Els infants eren els implicats, i no hi podien dir la seva. A l’ InfoK, les opinions de les criatures hi són presents. “Una manera d’involucrar la infància i la joventut en la societat és demanant-los el parer sobre allò que passa”.

També han triat notícies que els nens han de conèixer per entendre el món on viuen. “Fa poc vam explicar la notícia sobre les declaracions del president dels Estats Units, Donald Trump, en què afirmava que Jerusalem era la capital d’Israel, perquè vam considerar que així podríem explicar l’arrel de tot el conflicte”. Un altre bloc de notícies inclou aquelles de les quals consideren que els infants en podran treure un aprenentatge immediat. “Sobretot ho són els temes sobre accidents, si no hi ha hagut una bona actuació”.

Convenció dels Drets de la Infància La Convenció dels Drets de la Infància va deixar per escrit que les criatures tenen dret a la informació i que la societat ha de respectar les seves opinions. El tractat va entrar en vigor el 1990, i la filosofia emergent és que els infants s’han de considerar ciutadans del present, i no unes persones en projecte per a un futur. És ara i avui quan volen i poden saber què passa al món per poder opinar.

I encara una altra part de notícies serien aquelles de l’actualitat que poden causar por i angoixa a les criatures. “Sovint són notícies que segur que han sentit per la ràdio o han sentit que els pares en parlaven, i les criatures han d’haver notat que els adults tenien por”. Aquesta por les criatures la senten, i els informatius infantils hi posen paraules per entendre-la. “D’aquí els programes sobre els atemptats de la Rambla i Cambrils del 17 d’agost, per exemple”, explica la Laia. “No ho volem obviar, sinó explicar-ho amb honestedat, i sempre sense fer servir cap imatge angoixant”. És a dir, “les imatges cruents de l’actualitat sí que les amaguem visualment, però no amaguem el coneixement”.

SATISFER LA CURIOSITAT

El professor Ramon Casals, amb 38 anys d’experiència docent, ressalta que les criatures són curioses de mena. “Volen saber-ho tot, i per això pregunten constantment sobre qualsevol tema”, afirma. I entén que cada pregunta ha de merèixer una resposta. “Una pregunta d’una criatura que hàgim deixat sense resposta és una oportunitat perduda, perquè adult i infant podrien haver-la aprofitat per aprofundir en la confiança mútua”, sosté Casals. Dit amb altres paraules, “si una criatura et pregunta per què hi ha llaços grocs a les places i als carrers”, no li podem respondre “Ets massa petit; això a tu no t’interessa”. Quan ho pregunten “els hi hem d’explicar de manera que ho puguin entendre”.

“Volen saber-ho tot, i per això pregunten constantment sobre qualsevol tema” Ramon Casals - professor

En aquest sentit, hi ha pedagogs que recomanen que els pares deixin clar a les criatures que els estan explicant les coses tal com les veuen a través de les seves ulleres, és a dir, des de la manera pròpia que els adults tenen de mirar el món, que pot diferir d’altres. “No hi ha una veritat absoluta, i tant l’explicació dels pares com dels informatius no estan exemptes de subjectivitat”, diu Casals.

Per la seva banda, la periodista Pepa Masó coincideix que les criatures se senten membres de la comunitat quan entenen l’actualitat. “El que passa no és només cosa dels grans, sinó que ells també en formen part, i, a més, poden compartir la seva opinió”. Així doncs, els informatius infantils aconsegueixen crear “un marc de comunicació dins de les famílies”, diu Masó. “Alhora els educa en la importància d’estar informats i, per tant, els ajuda a esdevenir els consumidors d’informació del futur, en un sentit positiu”. La periodista descriu l’experiència dels seus nebots: “Dediquen unes hores al mes a crear esperit crític, i ho fan sovint a partir de notícies de l’ InfoK, per després debatre les notícies, fer-ne comentaris”. Així treballen el llenguatge, la reflexió, la narració, l’expressió, la comprensió i moltes altres competències.