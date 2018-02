Els gossos, la millor teràpia

L'equip de Child Life de l'Hospital Sant Joan de Déu (HSJD) -format per professionals del centre que tenen com a missió donar suport emocional als nens i les seves famílies durant la seva estada a l'hospital- ha impulsat una nova aplicació per a la Unitat de Teràpies Assistides amb Animals (TAA): sessions en temps real de gossos amb els nens immunodeprimits. En els casos de menors ingressats amb mesures d'aïllament, com per exemple els que acaben de rebre un trasplantament de medul·la òssia o els ingressats en la planta d'oncologia que tenen les defenses molt baixes, fins fa poc no es practicava la visita dels animals. Ara, gràcies als avanços en les tècniques de TAA, un professional entra a l'habitació on està ingressat el nen i connecta mitjançant Facetime amb un equip de la unitat que està situat físicament a un altre espai de l'Hospital perquè, a través d'un dispositiu mòbil com ara una tauleta, el nen pugui veure l'animal i interaccionar-hi. Jugant, l'equip de la unitat crea una situació que ajuda el nen a parlar de la seva malaltia d'una manera indirecta, a manifestar les seves emocions i a connectar amb el món exterior. En alguns casos, simulen en l'animal alguna de les cures o procediments que se li faran al nen perquè no tingui tanta por.

Gràcies al contacte amb els gossos, l'infant malalt parla de la seva malaltia d'una manera indirecta, manifesta les seves emocions i connecta amb el món exterior

Els gossos formen part del Centre de Teràpies Assistides amb Animals (CTAC), i estan especialment preparats per treballar amb nens en l'àmbit hospitalari. Segons Francesc Ristol, director del CTAC, "la intervenció amb aquests gossos obre una 'finestra' a l'exterior per a aquests nens, els permet prevenir l'aïllament que sofreixen en haver d'estar aïllats de l'exterior durant un període de temps molt perllongat i els ajuda a omplir aquesta espera. Sempre que és possible, quan el pacient surt de la situació d'immunodepressió es troba presencialment amb els gossos de teràpia del CTAC.

Un contacte terapèutic

Aquest és algun dels casos d'èxit que es recullen en el primer 'Informe d'intervencions assistides amb animals' que ha elaborat l'Hospital Sant Joan de Déu amb el suport de Purina. L'estudi informa que l'ús d'animals pot proporcionar resultats positius per a un pacient i que la intervenció és beneficiosa i complementària alpla de cures. Els gossos poden ajudar els nens a afrontar activitats estressants com la visita al doctor i l'hospitalització, i els transmet seguretat.

La col·laboració entre l'HSJD i el CTAC va començar entre 2009 i 2010, amb una prova pilot amb els nens de la unitat de psiquiatria i psicologia. Des de llavors les teràpies assistides amb gossos s'han estès a gairebé totes les àrees de l'Hospital i des del 2012 ja estan plenament integrades en l'àmbit hospitalari, com ara en consultes externes (per amenitzar i fer més curta l'espera), urgències (per tranquil·litzar i distreure els petits), odontologia (per tranquil·litzar i distreure els nens), etc. Moltes intervencions es fan amb un objectiu específic, encara que a l'Hospital també s'organitzen activitats a les quals poden anar els nens que ho desitgin.



L'Hospital Sant Joan de Déu va ser el primer centre hospitalari d'Espanya que va crear, el 2010, una unitat d'intervencions assistides amb gossos per treballar, mitjançant la interacció amb l'animal, els aspectes emocionals, físics o socials dels nens tractats a l'Hospital: motivar els més petits en el seu procés de recuperació i reduir el seu estrès.

En les TAA en les sales d'espera, per exemple, l'equip de l'hospital va realitzar una enquesta amb els següents resultats: el 86,5% dels pares estaven d'acord que mentre el seu fill jugava amb els gossos se sentia menys angoixat pel motiu de consulta; el 96,5% consideraven que els nens entren més relaxats a la visita mèdica després de la interacció amb els gossos i el 95% coincidien que l'estat d'ànim dels menors millorava amb els gossos.

Segons Jordi Bosch, director general de Purina Espanya, "la presència de gossos de teràpia representa una ajuda fonamental per a molts nens ingressats. En altres països, com ara els EUA, porten anys amb les TAA amb excel·lents resultats. Cada vegada és més evident que la vida és millor amb un animal de companyia en tots els àmbits (a la feina, a l'escola, etc.) i, especialment, als hospitals". I conclou: "Amb aquest informe volem donar visibilitat al rol cada vegada més rellevant que tenen les mascotes a la societat".