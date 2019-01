Deixem que preguntin

"Per què?" és la pregunta per excel·lència de la filosofia, però també l'enunciat pel qual comencen moltes de les preguntes dels nens durant els seus primers anys de vida. Els nens ho qüestionen tot i en cadascun d'ells hi ha un petit filòsof disposat a replantejar-se el món d'una manera diferent i reflexionar sobre algunes qüestions encara sense resposta per a part de la humanitat. Però, ¿hauríem d'ensenyar als més petits filosofia o simplement podríem provocar la seva frustració davant la complexitat d'alguns conceptes?

"La filosofia és una eina eficaç per fomentar la reflexió, la lògica i reforçar els valors entre els més petits", assenyala Sergio Díez, impulsor de l'Escola de Filòsofs al grup educatiu Brains International Schools. "El nostre objectiu no ha de ser abastar grans conceptes o teories, sinó ensenyar als nens que hi ha qüestions per a les quals no existeix una resposta correcta o errònia. L'important són les competències que aprenen durant aquest procés, com la capacitat d'argumentar, la tolerància cap a la resta d'opinions, l'adopció d'una posició crítica, i el més important, la capacitat de formar-se una opinió crítica sense deixar-se influir pels altres", comenta Sergio Díez.

En aquest sentit, planteja cinc maneres senzilles d'iniciar els més petits en el món de la filosofia des de casa: