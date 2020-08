En educació, igualtat d'oportunitats

A dues setmanes d'iniciar el nou curs escolar, que aquest any serà més estrany que mai, des de Càritas Diocesana de Barcelona impulsen una campanya solidària per facilitar que els infants en risc d'exclusió social puguin accedir al material necessari per poder encarar el nou curs.

Mentre moltes famílies encara es pregunten com serà aquest curs tot preparant motxilles, llibres, ordinadors i llibretes, n'hi ha moltes que no poden assumir la despesa mínima de material escolar. I és que aquesta crisi provocada per la pandèmia ha demostrat, un cop més, que en l’àmbit educatiu també es generen desigualtats. De fet, durant el confinament, 1 de cada 3 famílies han estat incapaces de seguir el ritme marcat pels centres educatius per falta de mitjans.

1 de cada 3 famílies han estat incapaces de seguir el ritme marcat pels centres educatius per falta de mitjans

En el marc d'aquesta campanya, Càritas ens presenta la Laura, el Nelson, la Martina o el Mario, que són només alguns dels infants que, tot i tenir il·lusió per començar el curs, no podran fer-ho en les mateixes condicions que els seus companys de classe perquè les seves famílies no disposen de prou ingressos econòmics per comprar-los llibres, material escolar o un dispositiu des del qual seguir les classes telemàtiques.

Per canviar aquesta situació l'entitat es proposa aconseguir 9.750 € perquè els infants que atenen puguin disposar de tot el material i eines necessàries per afrontar aquest nou curs escolar. Si hi voleu col·laborar, estareu regalant educació, ja que el vostre donatiu es convertirà en un paquet educatiu que rebrà un infant en situació de vulnerabilitat.