Els infants de les Illes Balears prenen el Parlament

El passat dilluns, 1 d’abril, la Sala de Plens del Parlament de les Illes Balears va acollir infants i adolescents d’arreu de les Illes Balears que participaren en una sessió de seguiment de les propostes formulades i proposades a representants polítics el passat novembre per lluitar contra diferents tipus de violència. L’objectiu d’aquesta jornada va ser fer un seguiment de les demandes formulades pels 11 consells infantils de les Ciutats Amigues de la Infància i centres educatius en el passat Parlament Infantil.

En la jornada, organitzada per Unicef Comitè Balears, en col·laboració amb l’ODDM i el Parlament de les Illes Balears, hi participaren infants representants dels consells infantils de Formentera i Santanyí, reconegudes com a Ciutats Amigues de la Infància; el Consell Infantil del Consell Insular de Mallorca i els dos centres educatius referents en Drets d’Infància i Ciutadania Global a les Illes Balears: l’escola Mata de Jonc i el col·legi Àgora Portals.

Van debatre sobre els diferents tipus de violència que pateixen infants i joves

En aquesta ocasió, la temàtica girà al voltant de les accions per lluitar contra diferents tipus de violència, tals com les que pateixen a l’àmbit escolar, la violència masclista, a l’entorn familiar i la violència en el mitjans de comunicació i internet. Representants polítics, tècnics i de mitjans de comunicació amb competències en els consells insulars, el Govern i municipis van contestar les preguntes i dubtes dels infants i adolescents respecte de les accions duites a terme en relació amb les demandes que varen fer el novembre passat.

En el 30è aniversari de la ratificació de la Convenció dels Drets de la Infància, reiteram la importància de facilitar i impulsar espais que acostin la veu de la infància i l’adolescència a les institucions, construint societats que puguin canalitzar i donar resposta a les iniciatives de participació infantil.

L'objectiu d'aquestes iniciatives és crear societats on la presència de la veu dels infants impulsi el compliment dels seus drets

La certesa que les mesures i accions que es duen a terme tenen un impacte sobre la infància i que aquesta té moltes coses per proposar i dir, ha de constituir la base per crear societats on la presència de la seva veu impulsi el compliment dels seus drets. En aquest sentit, propiciam la creació d’espais perquè aquesta representació de la infància i l’adolescència proposi, pregunti i qüestioni el que com a societat estam generant per posar fi a les violències que sofreixen.