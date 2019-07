Els beneficis de l'educació ambiental

Amb l'arribada de l'última setmana del mes de juliol, molts campaments finalitzen i els nens tornen a tenir moltes hores lliures a casa. SproutWorld, 'start-up' creadora dels primers llapis plantables del món (ha venut més de 14 milions de llapis per tot el món, dels quals la companyia estima que el 90% han estat plantats), proposa inculcar bons i nous hàbits 'eco-friendly' als nens organitzant un 'kit offline' que a més els mantingui desconnectats de les pantalles. I és que estar a l’aire lliure, en interacció directa amb la vida, hauria de ser un dret fonamental de la infància.



L'educació mediambiental genera molts beneficis directes en el desenvolupament dels nens. Des de la companyia asseguren que els valors que adquireixen els infants que es consciencien amb el medi ambient són, entre d'altres:

Augment de la imaginació

Millora de la salut. Es fomenta l'estil de vida saludable

Millora de la tolerància

Augment de la capacitat d'atenció

Desenvolupament motor i cognitiu

Millora de l'autonomia

Augment de la seguretat

Adquisició de valors

Presa de consciència sobre el medi ambient: decisions i accions

Estimula l'interès per aprendre i investigar més

Per aquest motiu proposen crear un 'kit offline' per als nens aquest estiu. Ja sigui a casa, en un hotel o en un restaurant, els nens podran utilitzar-lo sempre que s'avorreixin. A més de mantenir-los allunyats de les pantalles, des SproutWorld es proposen donar uns tocs 'eco-friendly' a l'entreteniment per conscienciar i mentalitzar les noves generacions.

Dibuixar, pintar... i plantar

SproutWorld ha presentat diferents varietats dels seus particulars llapis plantables, tant de grafit com de colors. Una vegada que els llapis són massa curts per seguir dibuixant o pintant, els nens podran donar-los una nova vida si els planten en terra. Simplement hauran de plantar el llapis Sprout amb la càpsula verda cap avall i, al cap de pocs dies, veuran créixer herbes, vegetals o flors. Així, la canalla podrà veure en pocs dies com el seu llapis es converteix en una alfàbrega fresca, farigola o cirerols.

Bossa amb eines 'offline'

Una segona proposta per viure estones d'oci 'eco-friendly'. Per sortir fora de casa de vacances, d'excursió o campament és aconsellable preparar una bossa d'eines i joguines amb la criatura. L'única norma és que ha de ser sense pantalles i lliures de plàstics. Per tant, hi podreu posar llapis de colors, un quadern, contes, joguines de fusta... Tot allò que els ajudi a ocupar el temps d'oci mentre aprofundeixen en les seves actituds de respecte al medi ambient.

En definitiva, propostes d'oci per sensibilitzar i educar sobre el medi ambient, fomentar hàbits sostenibles i promocionar el pensament crític. Ens expliqueu les vostres?