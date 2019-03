Beneficis educatius de les colònies d'estiu

Molts pedagogs i experts en educació recalquen que és bo que els nens aprenguin a tenir autonomia i a superar els obstacles del dia a dia per ells mateixos des de petits.Sovint, per voler-los protegir de possibles patacades emocionals, els adults de referència tendeixen a sobreprotegir-los, i sense voler acaben provocant que tinguin dificultats a l’hora d’enfrontar-se als contratemps i problemes de la vida. Un model de criança que es coneix com a ‘hiperpaternitat’.



Però és quan es troben fora de la zona de confort que els proporcionen els pares que els infants comencen a desenvolupar les seves pròpies capacitats: la gestió de les emocions i els recursos, la capacitat d’observar i aprendre,i –per què no– d’equivocar-se i tornar-ho a intentar.



Per aquest motiu, anar de colònies és no només una gran experiència, sinó també una molt bona oportunitat de portar tot això a la pràctica: estaran en un entorn on tot serà nou, emocionant, diferent i divertit... i s’hauran d’espavilar fora de la rutina, alhora que fan un munt de nous amics.

Per què hauríem d’apuntar la canalla a les colònies?

Aprenen a valorar el pes de les decisions i a prendre responsabilitats. El fet que els pares no hi siguin contribueix a fer que hagin de prendre decisions sols, a enfrontar-se a la inseguretat i als canvis constantment. A més, les rutines i hàbits diaris com ara fer el llit o parar i desparar la taula els ajuden a tenir més consciència del temps i de com gestionar-lo. Són moments d’alt valor pedagògic en què es fomenten el joc, la convivència en grup, saber compartir, adaptar-se a un nou espai, adquisició de valors, actituds i hàbits que neixen en aquest entorn lúdic, és a dir, fora de l’escola. Es produeix un creixement personal. Més d’una vegada quan els nens tornen de colònies els pares comenten que els seus fills han tornat canviats, "més grans”. Aquesta és la màgia de les colònies! S’hi viuen moments tan intensos i es creen vincles tan forts que generen una maduració i un desenvolupament personal molt important en la canalla. Són una pausa tecnològica per aprendre i jugar a la natura. Amb la saturació digital que vivim cada dia, les colònies suposen un parèntesi de pantalles, notificacions, jocs i estímuls tecnològics per als nens, on tots els coneixements i experiències s’adquireixen en un entorn privilegiat: la natura.

Anar de colònies és l’aventura de créixer. I si voleu que gaudeixin al màxim alhora que vosaltres esteu tranquils sabent que estan en bones mans, la millor opció és triar entitats de referència del sector del lleure, com ara Rosa dels Vents, que compten amb els màxims certificats de qualitat i seguretat, i més de 40 anys d’experiència en el món de les colònies. Precisament, des de Rosa dels Vents recomanen que les decisions i preparacions de les colònies es prenguin conjuntament en família, afavorint la participació dels fills, ja que així s’hi involucraran més i viuran l’experiència des del primer moment.

Si ja heu decidit que els vostres fills aniran de colònies, caldrà escollir on i quan. A www.rosadelsvents.es hi trobareu més de 30 programes amb anglès o sense, nàutiques, esportives, d’aventura i temàtiques.

Aquesta informació està patrocinada per Rosa dels Vents