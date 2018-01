Els atacs contra els nins tenen proporcions alarmants

Els atacs contra els nins varen arribar a tenir unes proporcions alarmants durant tot l'any passat en les zones en conflicte de tot el món, i les parts bel·ligerants s'han negat a complir de manera flagrant les disposicions del dret internacional dissenyades per protegir els més vulnerables.

“Els nins han estat blancs de guerra i han estat exposats a atacs i a una violència brutal en les seves llars, escoles i zones de joc”, va dir Manuel Fontaine, director de Programes d'Emergència d'Unicef. “A mesura que aquests atacs es repeteixen no podem tornar-nos-hi insensibles. Aquesta brutalitat no pot ser la nova normalitat”.

En els conflictes de tot el món, els nins s'han convertit en objectius de primera línia, són utilitzats com a escuts humans, assassinats, mutilats i reclutats per participar en els combats. La violació, el matrimoni forçat, el segrest i l'esclavitud s'han convertit en tàctiques habituals en els conflictes que assolen països com l'Iraq, Síria, el Iemen, Nigèria, el Sudan del Sud o Myanmar.

No queden llocs segurs per als nins, ja que són un objectiu bèl·lic en les seves llars, les seves escoles i les zones on juguen

En alguns contextos, els nins i nines segrestats per grups extremistes tornen a ser víctimes d'abusos després del seu alliberament, quan són detinguts per les forces de seguretat. Milions de nins més paguen un preu indirecte per aquests conflictes, ja que sofreixen desnutrició, malalties i traumes arran que són privats dels serveis bàsics –inclòs l'accés a aliments, aigua, sanejament i salut– o al fet que aquests serveis estan danyats o queden destruïts durant els combats.

Unicef fa una crida a totes les parts en conflicte perquè compleixin les seves obligacions en virtut del dret internacional i posin fi immediatament a les violacions contra els nins i els atacs contra la infraestructura civil, incloses les escoles i els hospitals. Unicef també fa una crida als estats amb influència sobre les parts en conflicte perquè emprin la seva influència per protegir els nins.