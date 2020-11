Escoles de natació : quan començar i què cal saber

Aprendre a nedar és sovint una prioritat per a les famílies. És una habilitat vital que pot jugar un paper clau per ajudar a prevenir l'ofegament, una de les principals causes d'accident entre els més petits. També és una activitat física molt beneficiosa per al creixement tant físic com emocional de les criatures. Els infants han d'aprendre a nedar perquè el temps a l'aigua sigui segur i divertit.

La primera pregunta que es fan molts pares i mares és: quan han d'aprendre a nedar? Els nens es desenvolupen a ritmes diferents i no tots estan preparats per començar les classes de natació ni desenvolupar les habilitats exactament a la mateixa edat. A l'hora de prendre la decisió, tingueu en compte la maduresa emocional i les capacitats i limitacions físiques i de desenvolupament, així com el nivell de confort del vostre fill.

Nedar és una activitat física molt beneficiosa per al creixement físic i emocional de les criatures

L'entrenament de les habilitats de supervivència aquàtica i les classes de natació poden ajudar a reduir el risc d'ofegament per a infants d'entre 1 i 4 anys. Les classes que inclouen pares i fills també són una bona manera d'introduir bons hàbits de seguretat a l'aigua i començar a desenvolupar habilitats de preparació per nedar. Si el vostre fill sembla que ho viu de manera positiva, és una bona idea començar les classes com més aviat millor.

Quan compleixen 4 anys, la majoria dels nens estan preparats per fer classes de natació. A aquesta edat normalment poden aprendre habilitats bàsiques de supervivència dins l'aigua, com ara aprendre a caure, flotar, picar de peus i arribar a un punt de sortida. Als 5 o 6 anys, la majoria de criatures en classes de natació poden dominar els desplaçaments.

¿Són vàlides les classes de natació per als més petits?

Actualment no hi ha proves que els programes de natació infantil per a nadons menors d'un any redueixin el risc d'ofegament. Els lactants poden mostrar moviments reflexos de "natació", però encara no poden aixecar el cap prou bé de l'aigua per respirar. Ara be, és bo inscriure's a una classe on es facin jocs aquàtics entre pares i fills per ajudar a fer que el nadó s'acostumi a estar a la piscina. Pot ser una activitat divertida per gaudir junts.

Encara que la criatura sàpiga nedar, cal una supervisió constant i pròxima quan l'infant està a prop d'una piscina o de qualsevol espai amb aigua

És important tenir present que les classes de natació no eviten del tot el risc d'ofegament d'una criatura. Cal tenir present que les lliçons de natació són només una de les claus de protecció necessàries per evitar l'ofegament. Una altra inclou una supervisió constant i pròxima quan el nen està a prop d'una piscina o de qualsevol espai amb aigua.

Què cal buscar a l'hora de triar classes de natació?

Busqueu classes i instructors que segueixin pautes centrades no només en tècniques d'estils i moviments bàsics, sinó també en habilitats de supervivència a l'aigua més àmplies. Tots els nens i nenes han d'aprendre a caure a l'aigua i flotar, tornar a la superfície des de sota l'aigua, desplaçar-se com a mínim 25 metres i sortir de l'aigua, per exemple. Els monitors haurien d'avaluar el progrés dels infants i donar informació contínua sobre els seus nivells d'habilitat.

És important que per a nens de totes les edats busqueu programes que: