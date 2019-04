Un Sant Jordi solidari

El conte convida els infants a acompanyar la Lea, una nena que serà operada, en el seu camí cap al quiròfan, per convertir el procés en un emocionant viatge amb tot tipus de paral·lelismes amb l’espai, els planetes i les constel·lacions. Amb aquestes comparacions entre la realitat i la fantasia, la protagonista aconsegueix fer de l’arribada a quiròfan una aventura màgica, divertida i distesa.

En aquest sentit, aquest conte pretén esdevenir una eina per normalitzar el procés prequirúrgic de cara als nens i les seves famílies. Aquesta nova història forma part de la col·lecció de contes que des de l’any 2010 edita MútuaTerrassa coincidint amb la diada de Sant Jordi.

A més, tal com han fet els dos últims anys i amb la voluntat de contribuir a la seva difusió, el conte serà teatralitzat pels alumnes de 5è de primària de l'escola terrassenca L'Avet i representat avui divendres a l'edifici docent de l'entitat. Entre els intèrprets, alguns faran de protagonistes i la resta hi intervindran com a 'staff' (s'encarregaran de l''attrezzo', el vestuari, el maquillatge...). La resta d'alumnes de l'escola hi assistiran com a públic. La jornada es clourà amb la projecció d'un audiovisual dirigit als infants que han de serintervinguts i a les seves famílies, iniciativa del servei de pediatria de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa.