Reparar i reutilitzar, les claus del ‘Millor que nou’

“L’experiència ens demostra que no traiem profit de tot el que tenim a casa. A les deixalleries hi trobem molts estris que encara funcionen. De fet, massa vegades canviem les coses abans que hagin acabat la seva vida útil”, assegura Albert Torras, responsable del programa 'Millor que nou' de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Aquest servei, pioner a l’estat espanyol, ofereix diferents possibilitats per allargar la vida dels objectes habituals que tenim a casa i, a la vegada, generar menys brossa. Per això ofereix el Reparat Millor que Nou, un espai perquè els ciutadans hi acudeixin a fer les reparacions pertinents, personal expert perquè els puguin ajudar a fer-les pel seu compte i les eines necessàries per dur-les a terme.

“Acostumem a tenir uns 1.500 serveis cada mes. Hi ha objectes que són més fàcils de reparar que altres, sobretot quan no cal demanar peces concretes. En tot cas, la demanda que tenim dels tallers sempre és alta”, assenyala Torras. Fusteria, electrònica, tèxtil i bricolatge són els àmbits amb més demanda i, segons explica el responsable del servei, els usuaris hi arriben principalment per tres motius: per temes econòmics, de responsabilitat ambiental i emocionals. “En aquest últim cas solen ser persones que volen arreglar peces de valor sentimental, com la calaixera de l’àvia o un vestit de noces”.

ESTALVI A TOTS NIVELLS

“Una de les primeres coses que fem és pesar l’objecte que arriba per saber els quilos de residus que ens estalviem si l’arreglem. En aquest moment, entre un 70% i un 80% de les coses que arriben surten arreglades. El 20% restant que no s’arregla és perquè la problemàtica és massa gran o perquè la persona no té prou habilitats manuals o de coneixement per fer-ho. En aquest cas, oferim cursos teòrics per aprendre aquestes habilitats o els remetem a la llarga llista de professionals que els poden ajudar”, apunta Torras.

Al costat d’aquests cursos, el servei inclou un ampli ventall de videocursos que es poden veure des de la web www.millorquenou.cat, a l’abast del ciutadà per quan li convingui o tingui ganes d’aprendre noves habilitats, com ara desmuntar un entapissat vell i posar-ne un de nou, arreglar la cisterna del vàter, fer el manteniment d’una bicicleta o descalcificar una planxa, entre d’altres. “Si fem un càlcul, amb aquestes reparacions estalviem més d’una tona i mitja de residus cada mes”, quantifica Torras.

El servei inclou un ampli ventall de videocursos que es poden veure des de la web www.millorquenou.cat

El local del 'Millor que nou' s’ubica al carrer Sepúlveda, 45-47, de Barcelona, però el servei col·labora amb ajuntaments metropolitans portant professionals de la reparació a diferents municipis per estendre la pràctica de la reparació i el reaprofitament més enllà de la capital barcelonina. Per exemple, la deixalleria de Viladecans, el Casal Mira-sol de Sant Cugat i el Centre Municipal Florida de l’Hospitalet tenen espais dedicats a la reparació i els professionals del 'Millor que nou' hi van un cop per setmana per col·laborar amb les sol·licituds dels ciutadans. “El municipi posa el local i fa la difusió i nosaltres aportem coneixements, professionals i eines arreu de l’àrea metropolitana”, indica Torras.

SI NO EL NECESSITES, CANVIA’L

El 'Millor que nou', a més d’afavorir les reparacions, també promou l’intercanvi d’objectes. La iniciativa permet als usuaris donar sortida als objectes que no utilitzen per evitar que es converteixin automàticament en residus. Al local, de més 250 m2, hi arriba des de roba fins a material esportiu. “El funcionament és molt senzill: la gent que vulgui pot deixar en dipòsit objectes que ja no fa servir i se li atorguen uns punts virtuals pel que ha aportat que podrà utilitzar després, amb un marge de sis mesos, per retirar altres objectes que hagin portat altres persones al mateix servei”, explica Torras.