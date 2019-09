Piràmide del consum digital infantil

Vet aquí la piràmide del consum digital. Com ho fem amb l’alimentació saludable, us proposem per als vostres fills una dieta digital sana i equilibrada: identificar la carn vermella de les pantalles, limitar-ne les llaminadures, reconèixer que hi ha fruita i verdura digital i que és bona, fins i tot necessària.

Avui en dia de les pantalles en mengem tots. Cal alimentar-se per sobreviure, però ¿com podem fer-ho millor? Hem consultat experts i expertes que ho han qüestionat tot: una piràmide alimentària amb el veganisme sobre la taula? Necessitem tota la tecnologia que consumim? I de postres: és possible classificar una realitat que es transforma contínuament?

