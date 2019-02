Noves tecnologies i desenvolupament saludable

La ràpida expansió i l’accés massiu a internet han canviat, en molt poc temps, la manera que tenim de relacionar-nos i d’aprendre. Molts pares, mares i educadors se senten desorientats davant de la tasca d’acompanyar els més joves en el descobriment del fet digital. Alguns tenen por i intenten allunyar els nens de tauletes, mòbils i consoles. D’altres se senten desbordats i es desentenen de com els fills usen les noves tecnologies. En qualsevol cas, ens cal més informació i reflexió per ajudar els nens a desenvolupar-se saludablement davant dels reptes de l’era d’internet.

La possibilitat d’estar sempre connectats que ofereix internet ens obliga a vetllar per no perdre espais de comunicació. Els infants necessiten el contacte proper amb els adults de referència per desenvolupar-se correctament. Així que no podem abusar de les pantalles per distreure’ls o calmar-los. També és convenient apagar els dispositius digitals per afavorir la conversa familiar. De la mateixa manera, els nens han de poder tenir moments buits d’estímuls per estar amb ells mateixos i avorrir-se.

Són les estones de conversa i joc compartides amb els pares les que ajuden a crear un vincle segur en els nens. El vincle segur proporciona una base sòlida perquè quan siguin prou grans es puguin enfrontar amb els problemes que es generen amb l’ús d’internet: pressió per tenir likes, ciberbullying, sexting, fake news … Hem d’ajudar els nostres fills a tenir autoestima, seguretat en ells mateixos i sentit crític per no deixar-se portar per la pressió social que tant s’amplifica a les xarxes socials.

Hi ha infants i adolescents més tímids que prefereixen relacionar-se online. Si bé aquesta manera de connectar-se els pot servir per conèixer i arribar a més gent, els hem d’animar a sortir, a trobar-se amb les persones i adquirir habilitats socials. També hi ha criatures impulsives que s’enganxen als estímuls constants i a les respostes immediates que els ofereixen les xarxes. Posant límits a les hores que passen davant les pantalles, els ajudarem a desenvolupar la capacitat d’espera i la tolerància a la frustració.

És tot un repte, la criança dins l’era digital, per una banda aprofitant-nos dels avantatges que ens ofereix i per l’altra vigilant els perills i preparant els nostres fills per superar-los. Els pares i educadors són els principals models per a un bon ús de la tecnologia, així com aquells que guien els nens en el seu procés de convertir-se en adults sans i capaços davant de les màquines.

3 CONSELLS BÀSICS

Apagar les pantalles durant els àpats i un parell d’hores abans d’anar a dormir. Adquirir uns bons hàbits de menjar i dormir és la base per a una bona salut física i mental.

Evitar fer servir les pantalles com a mainaderes. Els nens necessiten el contacte directe amb els adults de referència per adquirir seguretat en ells mateixos i autoestima. I també jugar amb altres nens per adquirir habilitats socials.

Supervisar l’ús de les xarxes socials dels adolescents (els nens no n’han de tenir) per ajudar-los a afrontar els conflictes que s’hi generen. Cal conversar amb ells sobre les seves experiències online i reflexionar-hi plegats.

Susanna Tres és psicòloga i psicoterapeuta. www.susannatres.com