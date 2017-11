No regalem estereotips

Abacus Cooperativa ha presentat la campanya 'La joguina que no existeix', que té com a objectiu lluitar contra els estereotips de gènere a l’hora de triar les joguines als infants aquest Nadal. Amb aquesta iniciativa es pretén posar en el centre del debat el paper dels històrics rols socials i de gènere i la limitació que els estereotips suposen per als nens i nenes a l'hora de jugar. Per reforçar-ho, es posarà a la venda la capsa de la joguina que no existeix, l’Adam, a partir del 6 de desembre. Es tracta d'un 'pack' solidari que destinarà els seus beneficis a EnCORatja’t, una proposta educativa de la Fundació Catalana de l’Esplai, a Catalunya, i a la Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida, a Palma i el País Valencià, que advoquen per la igualtat de gènere i la violència zero.

A través d’aquesta campanya de valor, que té com a lema 'Aquest Nadal, no compris estereotips', Abacus aposta per un consum de joguines crític, responsable i allunyat dels estereotips, basat en diversos aspectes:

Abastir nenes i nens d’una diversitat de joguines perquè puguin desenvolupar plenament les seves habilitats i capacitats com a individus i així créixer en llibertat.

perquè puguin desenvolupar plenament les seves habilitats i capacitats com a individus i així créixer en llibertat. Participar en els moments de joc, deixant de banda els rols històrics estereotipats, i trencar amb les jerarquies dels espais.

trencar amb les jerarquies dels espais. Considerar igualment valuosos tant els jocs de destresa i habilitat com els més físics . Tan important és valorar la sensibilitat i la destresa com la valentia i la força.

. Tan important és valorar la sensibilitat i la destresa com la valentia i la força. Apostar pel joc cooperatiu , que fomenta el respecte, la paciència, l’amabilitat, l’enginy, l’empatia i la solidaritat.

, que fomenta el respecte, la paciència, l’amabilitat, l’enginy, l’empatia i la solidaritat. Reflexionar davant dels missatges publicitaris i de la societat del consum.

i de la societat del consum. Mostrar sinceritat en el moment de seleccionar les joguines i lliurar-les als infants, i procurar tenir una actitud oberta i sense prejudicis.

Abacus Cooperativa, en línia amb el seu compromís social, ha apostat per un acció que comptés amb la sensibilització de socis i consumidors quant al valor educatiu de la joguina, en aquest cas fent èmfasi en la compra de joguines sense pressions de gènere.

Els beneficis de la campanya aniran destinats al programa “EnCORatja’t” de Fundesplai

Aquesta iniciativa, com apuntàvem, té com a entitat beneficiària la Fundació Catalana de l’Esplai amb el seu programa EnCORatja’t, que duu a terme un treball coeducatiu amb els infants i joves, les famílies i la comunitat, per aconseguir una societat més igualitària, lliure de discriminacions i de qualsevol forma de violència. En el cas de Palma i el País Valencià, la donació anirà destinada a la Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida.

Segons Maravillas Rojo, presidenta d’Abacus Cooperativa, a través d’aquesta campanya es vol “fomentar un consum responsable en l’àmbit de l’educació cultural i d’oci”. En aquest sentit, Rojo ha remarcat la importància d’apostar “per una selecció de joguines amb valors i sense tenir en compte el gènere al qual van dirigides”.

L’acció vol generar debat social entorn els rols socials i de gènere a l’hora de jugar

L’espot de la campanya està disponible a través de la plataforma Lajoguinaquenoexisteix.com; en aquest web, a més, hi ha continguts i aportacions d’experts en el món de l’educació i el joc, i també presència a les xarxes socials, com Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. El web té l’objectiu de convertir-se en un fòrum de debat al voltant dels estereotips que hi ha instal·lats al món de la joguina, i oferir eines per acostar-s’hi d’una manera crítica i profunda.