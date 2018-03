Milers de nenes han de deixar els estudis per treballar o casar-se

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que se celebrarà dijous, l'ONG Educo ha volgut reiterar el seu compromís amb l'educació com a eina primordial per lluitar contra la discriminació i la violència que viuen nenes i dones al món. Macarena Céspedes, responsable d'Incidència d'Educo, assegura que "encara avui, les dones segueixen comptant amb menys oportunitats que els homes i, quan en tenen, els és més difícil aconseguir les seves metes. Cada dia centenars de nenes abandonen l'escola perquè els seus progenitors no poden pagar les despeses escolars, motiu pel qual es queden a casa fent les tasques de la llar o treballen fora per guanyar diners per a la família. A més, se segueix considerant més important enviar el nen a l'escola que la nena, sobretot en el cas de l'educació secundària. Tot això suposa una importantíssima discriminació de gènere i una vulneració dels seus drets". Céspedes afegeix que "en algunes societats, les famílies prohibeixen a les nenes anar a escola perquè així eviten que puguin patir agressions sexuals de camí a l'escola o en els banys compartits amb els nois".



I no només es converteixen en víctimes del treball infantil: en no tenir estudis ni recursos, moltes d'elles poden acabar patint altres gravíssimes xacres, com la tracta de persones (dues de cada tres víctimes són nenes) o el matrimoni infantil. Segons explica la responsable d'Incidència d'Educo, "des d'organitzacions com les Nacions Unides s'ha denunciat reiteradament que més de 47.000 nenes són obligades a casar-se cada dia. Aquesta pràctica posa en risc les seves vides, perquè les complicacions en el part i l'embaràs són una de les principals causes de mort de les nenes i adolescents en la majoria dels països en vies de desenvolupament".

Per revertir aquesta situació, Educo va engegar el 2012 el programa Beques Ella. L'objectiu d'aquest projecte és que nenes i adolescents d'entre 12 i 17 anys puguin seguir els seus estudis en la secundària. El programa cobreix les despeses econòmiques d'un curs escolar, com la matrícula, l'alimentació, els materials o el transport, entre d'altres. Actualment s'està duent a terme a les zones rurals i els barris més desfavorits de Bangladesh, Burkina Faso, el Salvador i Guatemala. Gràcies a aquest projecte, 1.640 nenes han pogut continuar els seus estudis en la secundària. En concret, 987 a Bangladesh, 235 a Burkina Faso, 292 al Salvador i 126 a Guatemala.