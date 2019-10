Més hores connectats a internet que a l'escola

L'informe estima que els nens espanyols de 5 a 11 anys passen una mitjana de 711 hores i 45 minuts connectats a l'any, una xifra que ascendeix fins a les 1.058 hores i mitja en el cas dels menors de 12 i 17 anys. A Catalunya, els nens es connecten 985 hores i mitja a l'any. Al comparar aquestes xifres amb les hores lectives a aquestes edats (792 hores a primària i 1.054 a secundària), observem que a primària es diferencien en tan sols 80 hores i 15 minuts, però a secundària el nombre d'hores que estan connectats a l'any supera en 4 hores i 30 minuts el temps que passen a l'escola.

Al'ESO, el nombre d'hores que estan connectats a l'any supera en 4 hores i 30 minuts el temps que passen a l'escola

Tot això es tradueix en una mitjana espanyola de 2 hores i 24 minuts diaris, encara que un 26% assegura sobrepassar les 3 hores al dia. Si analitzem aquesta dada a nivell d'autonomies, veiem que a

Catalunya la mitjana diària ascendeix a 2 hores i 42 minuts de connexió, situant-se com la tercera comunitat on els nens passen més hores connectats, només per darrere de Canàries i Múrcia, totes dues amb 3 hores i 18 minuts de mitjana. En l'extrem oposat hi ha: Cantàbria, amb una 1 hora i 36 minuts, i la Rioja (1 hora i 54 minuts), les dues per sota de la mitjana nacional.

Veient aquestes dades, és alarmant que l'ús que fan els nens d'internet encara no sigui una prioritat per als pares espanyols, sent més elevada la preocupació entre els pares més joves. En l'àmbit digital, el grooming continua sent la preocupació més important de les famílies espanyoles, al qual se suma el fet de publicar o revelar informació personal, així com accedir a contingut inadequat.

38% dels pares catalanes admet la seva addicció al mòbil

No obstant això, els nens no són els únics addictes a les noves tecnologies, també ho són els seus pares, els aprenents digitals. Així, un 38% dels pares catalans admeten la seva addicció al mòbil, un percentatge que coincideix amb la mitjana nacional. Els pares espanyols asseguren passar al dia una mitjana de 3,2 hores connectats.

Temps en família

Un altre dels aspectes analitzats en l'estudi és el temps que passen en família. Els pares espanyols asseguren que passen una mitjana de 8 hores amb els seus fills, una xifra que durant el cap de setmana pot arribar a superar les 11 hores però que entre setmana se situa en les 6 hores i mitja.