Meditació per a infants

Tots volem vides felices i saludables per als nostres fills. Ensenyar als infants a meditar pot ser un bon començament per accedir als molts beneficis de la meditació. Tot i que els nins d’avui exhibeixen nivells elevats d’inquietud, estrès i ansietat, només un 1,6% dels nins mediten. No obstant això, diversos estudis suggereixen que els infants que practiquen l’atenció plena (mindfulness) tendeixen a desenvolupar trets positius, com un major autocontrol, una millor atenció a classe i més empatia i respecte cap als altres. A més, la meditació pot ajudar els nins a manejar condicions difícils com l’estrès, la depressió, el TDAH i la hiperactivitat.

Clarament, introduir els nins a l’atenció plena pot beneficiar-los ara i a llarg termini. Se’ls ha de donar el mateix incentiu amable que ens donam a nosaltres mateixos quan es tracta de practicar la meditació. I mai se’ls hi ha d’obligar.

Molts d’infants tenen una predisposició natural per a la meditació. Els més petits no se senten aclaparats per tants prejudicis, barreres o idees preconcebudes, la qual cosa els dona avantatge quan es tracta d’acceptar la realitat sense jutjar-la.

L’ensenyament de mindfulness i meditació a l’aula darrerament ha rebut molta atenció. Una iniciativa emblemàtica és el Projecte d’Escoles Compassives, que es du a terme a les escoles públiques de Primària i Secundària dels Estats Units, i que afecta uns 20.000 menuts. Amb l’objectiu declarat d’Educar qualsevol nin, el pla d’estudis integra l’atenció plena per al maneig de l’estrès i l’autocontrol; moviments contemplatius, postures i respiració per a la consciència física i agilitat; coneixement nutricional per a una alimentació saludable; i habilitats socials i emocionals per a relacions interpersonals efectives.

A altres llocs, algunes escoles experimenten amb la substitució del temps d’esplai amb la meditació. Durant un període de quatre anys, les suspensions van disminuir més del 70%, el rendiment acadèmic va augmentar i va disminuir dràsticament el nivell d’agressivitat entre els alumnes. El canvi a la pràctica de la meditació ofereix beneficis màxims a un cost mínim.

Alguns dels beneficis

Millora la capacitat d’enfocament: En només una generació o dues, les coses han canviat tant que la nostra capacitat d’atenció no pot mantenir-se al dia. Entre les xarxes socials i els dispositius tecnològics, els nins, i els adults, naveguen constantment per internet, interactuen a través de les xarxes socials i juguen a videojocs en lloc de llegir un llibre, passejar o practicar esport. Els infants que creixen ficats en els dispositius sovint els resulta difícil concentrar-se i estar atents. La meditació els ensenya que és possible dirigir la seva atenció en més d’una cosa alhora i que en realitat els va bé no badar.

Fomenta la compassió i l'autoestima: A causa de pressions i circumstàncies fora del seu control, els nins de vegades senten que no poden passar un examen. Això pot ser difícil de vegades, especialment quan un nin és assetjat o maltractat per altres. La majoria de les inseguretats que les persones tenen com a adults poden remuntar-se a la infància. La bona notícia és que la meditació pot reforçar els sentiments de seguretat, empatia i estabilitat interna dels infants, i això, al seu torn, genera compassió, alegria i autoestima.

A causa de pressions i circumstàncies fora del seu control, els nins de vegades senten que no poden passar un examen. Això pot ser difícil de vegades, especialment quan un nin és assetjat o maltractat per altres. La majoria de les inseguretats que les persones tenen com a adults poden remuntar-se a la infància. La bona notícia és que la meditació pot reforçar els sentiments de seguretat, empatia i estabilitat interna dels infants, i això, al seu torn, genera compassió, alegria i autoestima. Augmenta la confiança: L’atenció plena en els nins els ajuda a adquirir consciència en si mateixos i a tenir més confiança. La confiança es desenvolupa naturalment quan els nins aprenen amb la seva pràctica de meditació que no han de reaccionar a tots els seus pensaments i emocions; poden triar quins mereixen la seva atenció i resposta. Els nins segurs estan més ben equipats per afrontar situacions desconegudes. Gràcies a aquesta adaptabilitat, es converteixen en millors solucionadors de problemes i desenvolupen una apreciació més profunda de la vida.

Construint empatia i felicitat L’expert en meditació de mindworks Trungram Gyalwa diu que com més dones als que t’envolten, més guanyes. La meditació dels nins els ajuda a aprendre com compartir el seu amor amb altres nins. Es tornen més pacients i comprensius, escolten més fàcilment els altres i s’hi identifiquen. Un estudi esmentat a la revista ‘Slate’ va analitzar l’efectivitat del programa ‘Mindful Schools’ a 400 estudiants d’escoles primàries de baixos ingressos, majoritàriament pertanyents a minories. Va trobar que després de cinc setmanes de sessions regulars d’atenció plena, els estudiants es van tornar més enfocats, participatius i comprensius. Clarament, els nins conscients tenen les eines que necessiten per ser feliços.

Esteban Keklikian és pediatre i pneumòleg de l’Institut Balear de Pediatria