Ucraïna: 220.000 infants amenaçats per armes explosives

L’est d’Ucraïna és ara un dels llocs més contaminats del món per mines antipersona i restes explosives de guerra. Unicef adverteix que això posa en perill uns 220.000 infants que viuen, juguen i van i tornen de l’escola per camins plagats d’explosius sense detonar.

La informació disponible de gener a novembre d’enguany mostra una mitjana d’un nin víctima del conflicte per setmana en la línia de contacte a l’est d’Ucraïna –una franja de 500 quilòmetres que separa les àrees controlades de les no controlades pel govern, on els enfrontaments són més intensos.

Les mines i restes d’explosius de guerra (ERW) i artefactes sense detonar (UXO) van ser la causa principal d’aquests sinistres i suposaren aproximadament dos terços de tots els morts i ferits durant aquest període. Això ha suposat, per a molts de nins, discapacitats per a tota la seva vida.

Hi ha una mitjana d’un nin víctima del conflicte per setmana en la línia de contacte a l’est d’Ucraïna

En la majoria de casos, aquests accidents ocorren quan els infants arrepleguen algun explosiu, com magranes i espoletes. Un nin de 14 anys, Aleksey, recentment va explicar a Unicef el que li va passar: “Vaig arreplegar alguna cosa i vaig haver de pressionar-lo perquè de sobte va esclatar. Hi havia molta sang i els dits penjaven. Vaig tenir tanta por que vaig començar a tremolar. Quasi em vaig desmaiar”.

Les mines antipersona i altres armes explosives també posen en risc les infraestructures de subministrament d’aigua, electricitat i gas. Fa poc es va trobar un explosiu sense detonar a la Central de Filtrat de Donetsk, des d’on se subministra aigua a prop de 350.000 persones.

Des de 2015, Unicef i els seus aliats han arribat a més de mig milió d’infants a l’est d’Ucraïna a través de sessions d’educació sobre els riscos de les mines antipersona. Aquestes sessions ensenyen als nins sobre com protegir-se ells mateixos de les mines, artefactes i explosius sense detonar. Unicef també va proporcionar suport psicosocial a 270.000 nins afectats pel continu conflicte.

UNICEF ofereix sessions d’educació sobre els riscos de les mines antipersona

El 2017, Unicef solament va rebre el 46% dels fons que sol·licitava en la seva crida d’emergència per donar suport a la infància i a les seves famílies a l’est d’Ucraïna. Les activitats de protecció, incloent-hi l’educació sobre les mines i suport psicosocial per a nins, han tingut un dèficit encara més ampli, del 73%.

Unicef demana a totes les parts implicades en el conflicte que renovin el seu compromís cap a un alto el foc a Minsk i que permetin les activitats de recuperació i remoció de mines.