Infants en risc, els més vulnerables al ciberassetjament

Sota la perspectiva dels drets del nin, i tenint en compte la realitat del món digital a Espanya, Unicef Comitè Español ha llançat l’informe 'Els nins i les nines de la bretxa digital a Espanya', un estudi que analitza les oportunitats i els riscos d’internet i aprofundeix en els col·lectius més vulnerables al nostre país, els nins i adolescents de la bretxa digital.

A Espanya, un 95% dels nins d’entre 10 i 15 anys usa internet. Però encara hi ha 300.000 nins i adolescents que no han usat mai un ordinador i 140.000 que no han tingut ni un sol contacte amb internet, segons les dades de l’INE. Segons l’informe, la variable que té més pes en l’ús d’internet entre els nins és el nivell d’ingressos mensuals, és a dir, l’estatus socioeconòmic de les famílies.

La comunitat gitana és la que té més dificultats per a l’accés i ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, les anomenades TIC. És freqüent que els nins d’aquest col·lectiu tinguin mòbils, però la majoria no sempre disposen de tarifa de dades per connectar-se. Segons un estudi de la Fundació Secretariat Gitano, el 22% dels joves gitanos no tenen internet a casa per motius econòmics.

Els riscos en línia són l’element més subratllat i alarmant quan s’aborda la relació entre els nins i les xarxes socials i internet. En parlar de riscos, és important subratllar que els nins i nines dels col·lectius tradicionalment victimitzats, com els de la comunitat gitana, d’origen migrant o del col·lectiu LGTBI són els més vulnerables i els més atacats. La discriminació i el discurs de l’odi tenen un impacte molt negatiu en aquests nins, atès que perpetua els estereotips i en dificulta la integració.

Però no tot són riscos, internet ofereix molts avantatges per al desenvolupament i l’aprenentatge dels nins –l’accés d’informació a través d’aplicacions i plataformes especialitzades–, i pot ajudar-los també a construir relacions socials amb altres nins que tinguin les seves mateixes inquietuds.

Cada dia, més de 175.000 nins accedeixen a internet per primera vegada a tot el món, és a dir, un cada mig segon. En el cas dels més vulnerables, la xarxa pot jugar un paper fonamental perquè aquests nins puguin desenvolupar el seu potencial, millorar la seva integració i, fins i tot, cercar referents i ajudes.