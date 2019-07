Infants migrants en risc als Estats Units

Informes recents remarquen la preocupació pel benestar dels nins migrants a la frontera entre els EUA i Mèxic. Després d’haver-se enfrontat a viatges perillosos, alguns nins estan ara refugiats en instal·lacions que no estan equipades per satisfer les necessitats d’aquesta població vulnerable. Els nins no han d’estar en entorns insegurs que puguin causar estrès tòxic i danys irreparables en la seva salut i el seu desenvolupament. Aquesta és una situació greu que requereix mesures urgents i fons per proporcionar als nens i les famílies els serveis i el suport essencials.

Segons declaracions d’Henrietta Fore, directora executiva d’Unicef, que la setmana passada va visitar nins i famílies del nord de Centreamèrica en un refugi per a migrants a Tijuana, Mèxic, cap volia abandonar el seu país, però tots sentien que no tenien una altra opció a causa de l’amenaça de la violència o la pobresa opressiva. Alguns nins ja tenien traumes provocats per les experiències als seus països d’origen o durant la seva ruta migratòria.

“L’esquinçadora foto publicada que mostra els cossos sense vida de la petita salvadorenca Valeria i el seu pare Óscar a la riba del Río Grande és un recordatori dels perills que afronten els migrants que intenten arribar als Estats Units. És una imatge punxant que hauria de sacsejar-nos a cadascun de nosaltres profundament”.

Unicef ja està treballant a la regió per ampliar l’accés a la protecció, l’educació i altres serveis per als nins migrants, on sigui que es trobin. Però els països d’origen, trànsit i destinació també han d’actuar i implementar una estratègia coordinada per garantir els drets, la protecció, el benestar i la dignitat dels nins migrants i refugiats. Cap país pot fer-ho en solitari. Abordar les causes de la migració forçada i les necessitats dels nins desarrelats requereix compromís, decisió i una inversió important”.