Infància en risc a l'Afganistan

El conflicte a l’Afganistan, que ja fa 40 anys que dura, està tenint un impacte devastador en els infants; les parts implicades estan fallant en el deure de protegir-los enfront de les conseqüències de la violència.

Segons l’informe d’Unicef Preserving Hope in Afghanistan: Protecting children in the world’s most lethal conflict (Mantenint l’esperança a l’Afganistan: protegir els infants del conflicte més letal del món), una mitjana de nou infants varen ser assassinats o mutilats cada dia durant els primers nou mesos de 2019.

“L’any 2019 ha estat especialment mortífer per als infants, fins i tot per als macabres estàndards de l’Afganistan”, assegura la directora executiva d’Unicef, Henrietta Fore. “Els nins, les seves famílies i les comunitats sofreixen les terribles conseqüències del conflicte cada dia. Aquests mateixos infants estan desesperats per créixer, anar a l’escola, aprendre i construir-se un futur. Podem, i devem, fer molt més per enfortir la seva extraordinària valentia i resiliència”, subratlla.

L’informe destaca que entre el 2009 i el 2018 prop de 6.500 nins varen ser assassinats i 15.000 més resultaren ferits, xifres que fan de l’Afganistan una de les zones de guerra més letals del món el 2018.

A més de l’impacte directe de la violència, les vides dels nins també es veuen afectades pels efectes combinats dels desastres naturals, la pobresa i el baix desenvolupament del país.

“Els joves afganesos necessiten saber que hi ha perspectives laborals més enllà d’unir-se a un grup armat o d’escapar del país per tractar de trobar feina a l’estranger”, explica Aboubacar Kampo, representant d’Unicef a l’Afganistan. “Amb el suport adequat, poden començar a trencar el cicle de la violència i la vulnerabilitat, i crear un futur millor per a ells mateixos i per al país”. En aquest sentit, totes les parts en conflicte han de complir les seves obligacions sota el Dret Internacional Humanitari i les lleis de drets humans, que impliquen protegir els infants, no tenir les escoles i centres de salut com a objectius permetent l’accés a ajuda humanitària.