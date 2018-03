Futbol i anglès

Uns 200 alumnes de 12 escoles de Barcelona d'entre 10 i 12 anys participaran aquest diumenge 18 de març, de 10.00h a 15.00 h, a l'EF SCHOOL CUP, el torneig de futbol més important en anglès, organitzat per EF Education First. Aquesta pionera activitat reunirà als Jesuïtes de Sarrià jugadors, àrbitres, famílies, estudiants, amics i organitzadors en una jornada en què només es podrà parlar en anglès.

EF SCHOOL CUP és un torneig de futbol 7 no federat mixt en anglès per a estudiants d'entre 5è i 6è de primària de diferents escoles. Amb aquest original torneig, EF Education First pretén animar els més petits a perdre la por a parlar anglès i a fer-ho en una jornada divertida en què ells seran els protagonistes. "Amb aquesta activitat, a més de fomentar l'aprenentatge de l'idioma d'una manera natural, els estudiants desenvoluparan valors com el respecte o el companyerisme, claus per al seu correcte desenvolupament educatiu i personal", assegura Pablo Parera, organitzador del torneig.

Una jornada en què només es podrà parlar en anglès

L'any passat, aquest original torneig va comptar amb la participació de prop de 350 alumnes de 20 escoles i més de 800 persones de centres escolars de Madrid i Barcelona. Un èxit que ha motivat que en aquesta edició la competició se celebri també a València, Sevilla i Bilbao.

L'objectiu d'Education First amb aquesta iniciativa és demostrar que hi ha altres models d'ensenyament d'idiomes, en aquest cas combinant la pràctica d'un esport tan popular com el futbol amb l'aprenentatge d'anglès.