Eines contra el ciberbullying

d-LAB, programa de transformació de Mobile World Capital Barcelona, ha anunciat a DAS Ciberbullying (Espanya) i SafeToNet (Regne Unit) com els guanyadors del seu tercer repte "com combatre el ciberbullying amb tecnologies mòbils". Aquest repte ha comptat amb el suport de les organitzacions: Fundació Barça, Save The Children (Dinamarca) i la Federació d'Associacions per la Prevenció del Maltractament Infantil (FAPMI-ECPAT Espanya). El lliurament de premis s'ha celebrat aquesta setmana en el marc de Mobile Week Barcelona (Lluïsos de Gràcia).

Els dos guanyadors han estat seleccionats entre les 22 propostes rebudes procedents 9 països





El primer guanyador del repte és la companyia d'assegurances de protecció jurídica DASCiberbullying, amb seu a l'Hospitalet del Llobregat, que ha presentat l'aplicació Proofup. Aquest sistema permet connectar a pares i fills i actuar davant de situacions de ciberassetjament, mitjançant la recollida de proves amb validesa jurídica. Proofup destaca per allunyar-se d'un control parental tradicional, ja que permet als menors capturar i gravar qualsevol situació d'assetjament que ells considerin violenta per així compartir-la amb els seus pares. D'aquesta manera, els joves tenen l'oportunitat de fer valdre la seva pròpia autonomia. A més, se'ls proporciona un suport psicològic en cas que sigui necessari.



El segon guanyador és SafeToNet, una aplicació que fa servir intel·ligència artificial per identificar paraules i contingut visual potencialment ofensiu i els bloqueja abans de ser enviat. Un cop instal·lat en un dispositiu mòbil, aquest sistema funciona a totes les apps, xarxes socials i plataformes de gaming.

Els dos guanyadors, que han estat seleccionats entre les 22 propostes rebudes procedents 9 països (Canadà, Xile, USA, Brasil, Espanya, UK, Suècia, Israel i Irlanda), comptaran amb el suport de MWCapital per implementar els seus projectes a Barcelona.

Eines digitals per a una lluita digital

El llançament del tercer repte respon a la creixent necessitat de combatre l'assetjament digital a causa de la importància i magnitud del problema a escala global. Actualment, el ciberbullying ja representa per a les Nacions Unides un dels reptes més importants de la comunitat educativa. En aquest sentit, d-LAB promou un ús responsable i positiu de les tecnologies mòbils com a part de la solució a aquesta problemàtica social.