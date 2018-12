Drons que porten vacunes

Joy Nowai, un bebè d’un mes, s’ha convertit en el primer nin que rep una vacuna que ha arribat en un dron a la seva illa, una zona remota a Vanuatu, a l’oceà Pacífic sud.

“Aquest petit vol del dron és un enorme salt per a la salut”, va assenyalar la directora executiva d’Unicef, Henrietta H. Fore. “Arribar als nins que viuen a zones de difícil accés continua sent un repte al qual ens enfrontam cada dia. L’ús dels drons pot ser la peça clau per arribar a tots i cadascun dels infants”, apuntà.

Les vacunes són molt difícils de transportar perquè requereixen manteniment a una certa temperatura. Als llocs càlids com Vanuatu, que és un conjunt de més de 80 illes remotes i muntanyenques que s’estenen uns 1.300 quilòmetres i on les carreteres són escasses, és particularment difícil arribar-hi amb vacunes. Com a resultat, gairebé el 20% dels nins del país, un de cada cinc, no tenen les vacunes bàsiques.

Les vacunes són molt difícils de transportar perquè requereixen manteniment a una certa temperatura

“És molt difícil dur les geleres que conserven la cadena de fred de les vacunes a través de rius, muntanyes, sota la pluja o en terreny amb molt pendent. He hagut de dependre dels petits vaixells locals i moltes vegades se’n cancel·laven els viatges”, explica Miriam Nampil, la infermera que ha posat aquesta primera vacuna lliurada en un dron. “El camí és moltes vegades llarg i complicat. Jo només puc anar una vegada al mes a vacunar els infants. Però ara, amb aquests drons, creiem que podrem arribar a molts més nins a les zones més remotes de l’illa”.

Durant el vol del dron per Erromanga, les vacunes es van fer caure en caixes d’espuma de poliestirè amb plaques fredes i un registrador de la temperatura. El sistema disposa d’un indicador electrònic que es dispara si la temperatura de les vacunes oscil·la fora del rang acceptable.

“Aquest primer lliurament de vacunes té un enorme potencial no només per a Vanuatu, sinó també per als milers d’infants que es perden vacunes a tot el món”, va afegir Fore. “Aquesta és la innovació en lamàxima expressió i mostra que podem desbloquejar el potencial del sector privat per al bé dels nins del món”.