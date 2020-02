Detectar la discalcúlia

La discalcúlia és un trastorn en l'aprenentatge de les matemàtiques que es caracteritza, entre altres coses, per la dificultat en l'adquisició del sentit numèric i el càlcul i que afecta entre un 5% i un 7% de la població, al voltant de 3 milions de persones a l'estat espanyol. Així, en una classe de 25 alumnes, és probable que almenys un nen tingui discalcúlia.

Es tracta d'un trastorn amb conseqüències greus però desconegut entre el públic en general, amb una prevalença alta i que tendeix a confondre's amb altres trastorns com la TDA / TDAH, baix quocient intel·lectual, desídia en l'estudi, etc. Aquest trastorn se sol traduir en suspensos en l'assignatura de matemàtiques, encara que no sempre afecta el rendiment en la resta d'assignatures. A més, provoca aversió a aquesta matèria i falta d'autoestima. En el dia a dia, pot traduir-se en llegir malament l'hora en un rellotge o la matrícula d'un cotxe, així com en tenir dificultats per memoritzar números de telèfons, seqüències numèriques o calcular el canvi d'una compra. Per això és tan important el diagnòstic precoç.

Amb l'objectiu d'ajudar a detectar l'anomenada dislèxia dels números, Smartick, mètode en línia d'aprenentatge de les matemàtiques per a nens de 4 a 14 anys, ha dissenyat un test en línia estandarditzat gratuït que permet identificar de manera senzilla i ràpida els infants en risc de tenir discalcúlia.

Les claus del test de discalcúlia de Smartick

El test estandarditzat de discalcúlia va dirigit a nens de primer a quart de primària i s'ha desenvolupat en col·laboració amb les universitats de Màlaga i Valladolid. Més de 800 alumnes de diferents zones d'Espanya han participat en l'estudi de validació de la prova. Es fa en línia des d'una tauleta, té una durada aproximada de 15 minuts i inclou tasques relacionades amb tres àrees fonamentals de l'aprenentatge matemàtic:

Comparació i reconeixement de quantitats. Es proposen tasques per avaluar l'habilitat de reconèixer i manipular quantitats numèriques sense comptar.

Números aràbics i numeració. S'inclouen exercicis de processament numèric que utilitzen el codi simbòlic verbal, com el reconeixement i la comparació de xifres.

Aritmètica. Els nens amb discalcúlia solen tenir dificultats severes i persistents en l'aprenentatge de l'aritmètica.

A l'acabar el test es genera i s'envia un informe amb les fortaleses i debilitats de l'infant en cadascuna de les àrees avaluades. Si, d'acord amb els resultats a la prova, un nen presenta risc de discalcúlia, es recomana que pares i tutors acudeixin a un professional per a una avaluació completa que inclogui proves psicològiques d'intel·ligència, atenció i lectura, a més de proves específiques de matemàtiques.

Els fundadors de Smartick, Daniel González de Vega i Javier Arroyo, han volgut aportar a la comunitat educativa i als pares un instrument amb el qual identificar de forma primerenca un dels trastorns d'aprenentatge matemàtic més habituals i desconeguts. "Els nens amb discalcúlia necessiten un entrenament adaptat, diari i basat en la comprensió profunda de conceptes i procediments. Els exercicis i activitats del pla d'estudis personalitzat que proposem al mètode Smartick poden ajudar molt els alumnes que presenten aquestes dificultats", apunten.

Per la seva banda, Javier García-Orsa, professor de la Universitat de Màlaga i un dels autors del projecte, destaca que "disposar d'un test en línia que utilitza tasques seleccionades seguint els actuals models neurocognitius sobre la discalcúlia i validades experimentalment és, per si mateix, un fet important. Però que aquesta eina, a més, sigui gratuïta, suposa una fita per a la inclusivitat de les persones amb dificultats d'aprenentatge, ja que facilitarà la detecció de la discalcúlia i posar en marxa programes d'intervenció per tractar-la", conclou.