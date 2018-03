Controlar la tuberculosi infantil

Un estudi finançat pel Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) associa les estratègies per a la salut i el seguiment infermer amb la millora del seguiment del tractament antituberculós en població pediàtrica que, a Catalunya, té una incidència de 7,3 casos pediàtrics per 100 mil habitants.



L'estudi de la infermera Eva Maria Guix Comellas demostra que les actuacions infermeres basades en l'educació per a la salut i l'augment del seguiment aconsegueixen incrementar un 13,1% l'adherència al tractament que els infants amb tuberculosi, infectats o en contacte de risc necessiten seguir per no emmalaltir. «Aquesta dada és molt significativa», afirma Eva Guix, autora de l'estudi, membre del Grup de Recerca de Tuberculosi de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i professora de la Universitat de Barcelona, «ja que els nens desenvolupen la malaltia més ràpidament que les persones adultes un cop infectats i ho fan en les varietats més greus de tuberculosi». L'estudi s'ha dut a terme a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona entre 359 nens i amb diferent perfil sociodemogràfic: nascuts a l'Estat i d'origen local i nascuts a l'Estat però d'origen immigrant, un 75%, i nascuts a l'estranger, un 25%.





L'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ja ha adoptat les eines testejades per l'estudi en els seves consultes

Els nens i les famílies ateses per aquesta malaltia de vegades abandonen el tractament antituberculós, principalment entre el nascuts aquí però d'origen immigrant, per la barrera idiomàtica o per qüestions culturals al tractar-se de famílies procedents de països on aquesta malaltia té una incidència molt alta i on la població no ho percep com a una situació de salut greu. «Sovint és un tema cultural, ho veuen com una si fos una grip perquè provenen de països amb una alta prevalença de casos», afegeix la infermera. És el cas de l'Índia, Indonèsia, Xina, Nigèria, Pakistan i Sudàfrica, que concentren el 60% de la incidència global al món segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS). «Si no aconseguim que aquesta petita població de risc segueixi el tractament, pot arribar a ser un problema de salut pública important ja que es tracta d'una malaltia infecciosa molt contagiosa, que es transmet per via aèria», explica Guix, «per això és rellevant aconseguir un augment en l'adherència al tractament».



Les eines proposades i testejades per l'estudi ja s'han adoptat a les consultes infermeres de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Per trencar la barrera idiomàtica, s'ha editat un tríptic de reforç de la informació en 11 idiomes: català, castellà, anglès, francès, alemany, àrab, urdú, romanès, xinès, rus i italià. També s'ha incorporat en el seguiment el Test d'Eidus-Hamilton, un reactiu que en contacte amb l'orina de l'infant canvia de color si s'ha pres el fàrmac durant les 24 hores anteriors. Un control que es fa en un context d'humanització de les cures infermeres, aplicant un component de joc per als nens.

L'OMS estima que la incidència anual al món és d'uns 10,4 milions de casos nous de tuberculosi, però amb grans diferències geogràfiques arreu del món. Aproximadament un 10% d'aquests casos afecten a nens. Espanya és un dels països de la Unió Europea amb més casos de tuberculosi declarats: 11,9 casos per 100 mil habitants, 4,2 casos en el cas dels nens. Les dades a Catalunya són de les més altes d'Espanya i de la Unió Europea, amb 14,4 casos per cada 100 habitants l'any 2015. Casos especialment concentrats a la Regió Sanitària de Barcelona (68%) i a la pròpia capital catalana (26%).

