Colònies, casals o a casa?

D'aquí uns dies comencen les vacances escolars; gairebé tres mesos sense anar a classe, un temps en què pares i mares han de fer mans i mànigues per intentar conciliar aquestes setmanes de lleure dels fills amb les seves treballant. N'hi ha que aniran al casal o de colònies; d'altres es quedaran a casa amb els avis o un cangur, sobretot durant el mes de juliol. Segons Amalia Gordóvil –professora col·laboradora dels estudis de psicologia i ciències de l'educació de la UOC i doctora en psicologia del centre GRAT– , totes les opcions són bones, però han de respondre a l'objectiu que es vol transmetre a l'infant.

Si la família vol potenciar les habilitats socials del nen, "és més coherent apuntar-lo al casal, perquè tindrà més oportunitats de desenvolupar habilitats de socialització, de compartir, de posar-se al lloc de l'altre, de generar empatia, de posar-se límits..." En cas contrari, "es pot quedar a casa amb els avis perfectament", perquè "no hi ha una recepta única per a tots igual", puntualitza l'experta.

Si es volen potenciar les habilitats socials dels fills, és una bona opció apuntar-los al casal o a les colònies

El mateix passa amb les colònies. Si es vol que l'infant guanyi autonomia en la seva pròpia cura i en la gestió de les seves emocions, les colònies es consideren una opció molt bona. A més, els dies que els nens seran fora de casa els serviran per "enfortir vincles amb companys de la seva edat", detalla Gordóvil. Quan l'infant es troba en un context diferent i més relaxat, com el que brinden les colònies, "mostra altres facetes de la seva manera de ser". De fet, molts pares i mares tenen la sensació que el fill se'ls ha fet gran, quan torna de colònies, comenta aquesta experta.

Segons una enquesta encarregada per l'empresa d'etiquetes personalitzades Stikets, el 57,1% dels menors de 12 anys participen en campaments o colònies sense la família durant les vacances escolars. A més de ser un recurs que facilita la conciliació dels calendaris laboral i escolar, els pares i mares enquestats veuen en aquestes activitats una bona oportunitat perquè els seus fills aprenguin a desenvolupar-se en un entorn diferent a l'habitual.

El contingut i les activitats programades són el que motiven l'elecció dels campaments en la majoria dels casos (44,6%), tot i que la credibilitat de l'empresa organitzadora també és clau per al 28,6% dels enquestats. La temàtica preferida per les famílies és la natura, seguida de les colònies d'idiomes i les esportives.

Segons el 40,2% de les famílies enquestades, els nens assisteixen a les seves primeres colònies amb 3 o 4 anys. Encara que la gran majoria no passen més d'una setmana fora de casa, 6 de cada 10 nens tornen sense alguna de les seves pertinences o bé amb coses que no són seves. Per això, els organitzadors d'aquest tipus de propostes insisteixen en la importància de portar-ho tot marcat. En aquest sentit, Stephanie Marko –CEO de Stikets– afirma que "el lema de Stikets és 'Family first' i, per ajudar les famílies, ens adaptem a les seves noves necessitats. La conciliació laboral i familiar i la recerca de propostes que ajudin els nens a ser més autònoms afavoreix que, des de petits, participin en colònies i campaments. Oferir a les famílies la possibilitat de poder preparar i marcar totes les seves coses d'una manera fàcil i fiable és una manera de fer-los la vida més fàcil".

Què cal tenir en compte a l'hora de triar casal o colònies?

Si finalment la decisió és que els nens vagin al casal o de colònies, caldrà prioritzar que hi facin activitats que els agradin. Per al director del grau d'educació social de la UOC, Segundo Moyano, el més important és que el nen es diverteixi. Moyano és crític amb els casals i les colònies dedicats a aprenentatges molt específics, com ara els idiomes. "El nen ha de jugar, passejar, parlar amb altres nens, conèixer llocs amagats, viure aventures, saltar-se una mica les normes... No té sentit anar a un casal o participar en unes colònies on farà el mateix que durant el curs escolar. Això em sembla simplement una dèria dels pares o bé no entendre que el temps lliure és una altra cosa", afirma.

6 consells per preparar la maleta per a les colònies

"On són les meves sabatilles?" "M'he oblidat les xancletes!" Segur que moltes criatures han dit aquestes frases mentre han estat en qualsevol campament d'estiu. "Per a molts nens, el campament d'estiu és un repte i el lloc on experimenten la seva primera situació real d'independència. Com a pares, volem assegurar-nos que els nostres fills tinguin tot el que necessiten per disfrutar, però els dubtes ens assalten al decidir què cal portar i com han de portar-ho", explica Sandrine Jullien Rouquié, fundadora de Ludilabel –que ofereix etiquetes personalitzades–, que assegura que per quedar-nos satisfets "hem de centrar-nos en crear la 'maleta intel·ligent' i incloure-hi el que realment és necessari".

Des Ludilabel ofereixen 6 consells per ajudar els pares a enviar els fills totalment equipats i preparats al campament d'estiu:

Valoració inicial. La primera regla d'or és avaluar les característiques del lloc on es va de campament, el temps, les activitats i la durada del campament. A més, heu de preguntar a l'organitzador de l'activitat si hi ha instruccions específiques amb els elements que el nen pot necessitar, com llanternes, sacs de dormir, matalassos... Elaborar una llista amb els elements necessaris. Un cop fet el primer pas, seria interessant fer una primera llista amb tot el que penseu que puguin necessitar els vostres fills per després fer-ne una altra amb només el que sigui realment necessari. D'aquesta manera, no hi incloureu elements innecessaris, s'alleujarà el pes que hauran de portar els nens i s'evitaran pèrdues innecessàries. Triar una maleta adequada. La majoria de les motxilles i bosses no són resistents, són grosses i pesen. Per això heu de buscar una maleta adequada que pugui incloure la roba i tots els altres elements. Penseu en bosses o maletes amb rodes o motxilles lleugeres. Podeu personalitzar-les amb fotografies de la família, perquè no s'enyorin tant. Triar roba suficient, còmoda i fàcil d'assecar. Cal portar roba suficient, és a dir, un recanvi per a cada dia i almenys dos recanvis de reserva. Ha de ser fàcil de cordar, còmoda i resistent. Podeu decantar-vos per teixits com el cotó o els texans. Cal buscar roba totterreny. Tot ha d'estar identificat. S' ha de poder identificar tot el que inclogui la maleta. Per marcar la roba, el calçat, els elements d'higiene i els objectes personals us aniran bé les etiquetes termoadhesives o adhesives . Educar en la responsabilitat i la cura de les seves coses. Una bona opció és fer l'equipatge amb els nens. Així sabran quina és la seva roba, com està organitzada i on la poden trobar. Amb això, assumiran un nou grau de maduresa, aprendran a organitzar-se, no perdran res, tindran una cura especial de les seves coses i seran més resolutius a l'hora d'haver de fer ells l'equipatge per tornar.

I han de fer deures?

A més dels casals i les colònies, l'altre gran dubte dels pares a l'hora de gestionar les vacances dels fills és si cal que facin deures. Segons els experts, la decisió dependrà de cada nen i del missatge que els pares li vulguin transmetre. Si l'infant ve d'un any en què no s'ha esforçat per complir la seva obligació d'estudiar, "no serà coherent que el seu estiu estigui ple de diversions", alerta Gordóvil. Si els pares volen inculcar-li els valors de l'esforç i la constància, poden organitzar activitats que els requereixin, "ja sigui fent deures, enviant-lo a un camp de treball o compartint activitats de la llar", comenta la doctora en psicologia. Si, en canvi, l'infant ha sigut tenaç i constant durant el curs i els pares volen transmetre-li que se'n senten orgullosos i satisfets, podran aconseguir-ho "planificant un estiu en què pugui divertir-se i relaxar-se".

Daniel Adrover, també professor col·laborador de psicologia de la UOC, és més partidari que es potenciïn activitats de moviment. "Actualment es dona molta importància al coneixement acadèmic i semàntic i als deures, i es deixen de banda elements molt valuosos de l'educació, com ara les habilitats socials, els jocs sense pantalles, l'activitat física, l'educació emocional i l'humor. Aquests últims són essencials per tenir una vida feliç i cal prestar-hi l'atenció que mereixen. L'estiu és un bon moment per fer-ho", explica.

Sigui com sigui, Gordóvil pensa que l'ingredient fonamental de les vacances escolars hauria de ser "poder passar temps de diversió en família, un temps que ha de ser qualitatiu". Però per no acabar necessitant "unes vacances de les vacances", Adrover afegeix que, a més de diversió, les vacances haurien de permetre el descanstant dels pares com dels fills.