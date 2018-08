Anem d’excursió. Consells imprescindibles i llocs únics per descobrir

Les famílies que són excursionistes incorporen aquesta activitat des del moment que arriben les criatures. Si heu crescut anant d’excursió a la muntanya i explorant espais naturals, és probable que aquesta manera de viure segueixi sent un filó. Pensar que els nadons o els nens no poden adaptar-s’hi és desajustat; el que cal és, sobretot, que els grans s’hi adaptin i emmarquin les sortides i les caminades al nivell de dificultat i a les distàncies que podran recórrer els més petits.

UN ESTIL DE VIDA

Barbera Vastenavond i Rafael Servent són els autors de la col·lecció de llibres 'Excursions amb nens des d’una àrea de pícnic', editats per Cossetània, que han publicat les edicions de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre, la Costa Brava, l’Alt Pirineu, l’Alt Penedès i l’Anoia i l’Alt Ter. El seu afany per descobrir l’entorn els va impulsar a crear, primer, el portal Exploratgn.cat, que va servir de germen per a les guies posteriors. El denominador comú d’aquesta col·lecció d’excursions és que estan pensades perquè la sortida sigui una àrea de pícnic: “Les necessitats dels nens són molt diferents de les dels adults: ells necessiten dinar, una estona de joc, espai per córrer, i les àrees de pícnic compleixen aquests requisits”. Una altra de les utilitats és que les rutes no es distingeixen per dificultats sinó per edats i, potser el més rellevant, són rutes fetes per pares que adrecen a altres pares. Compartir complicitats sobre què representa emprendre una excursió és de gran utilitat.

Però tot això avui només és un graó més i Vastenvond i Servent han impulsat la plataforma YouMeKids.com, el resultat d’una manera “d’educar els nostres fills i conèixer de més a prop el nostre territori”. Avui totes les experiències recollides per la família, juntament amb el seu fill Rafel i la seva filla Queralt, omplen aquesta plataforma, que ja no només agrupa propostes de sortida per fer en família (molt recomanables) sinó també altres consells “per aprofitar el lleure com a part del desenvolupament creatiu i individual dels nens”.

EXPLICAR EL MÓN

“Cada sortida és una excusa per aprendre alguna cosa nova”. Per exemple, explicar que la força de l’aigua servia per moure molins per moldre farines o fer paper és “més entenedor si vas a la recerca d’algunes ruïnes d’una central hidroelèctrica resseguint un riu”. I, si després de caminar, acabes l’excursió amb una remullada... “l’èxit està garantit”. YouMeKids ha nascut amb el propòsit de compartir aquestes experiències amb altres famílies. Algunes de les rutes que us proposem en el destacat tenen el seu segell, com la de les Cadolles Fondes, a Ulldemolins, o la ruta per Montserrat des del Bruc.

A la muntanya, extremeu les precaucions! Si decidiu fer excursions a la muntanya o en espais naturals, heu de tenir en compte algunes de les recomanacions bàsiques, com les que facilita la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. Abans de començar Planifiqueu l’activitat tenint en compte el nivell del grup, especialment dels nens.

Adapteu el recorregut, la durada i el desnivell.

Intenteu buscar itineraris lúdics, amb estanys, rius, replans o àrees de pícnic.

Tingueu clar el nivell de dificultat de la sortida i la seva durada.

Informeu-vos de les condicions meteorològiques al portal web http://meteomuntanya.cat/.

Informeu del vostre recorregut i horari previst.

Porteu equipament adequat (calçat i mitjons de recanvi) a l’activitat que vulgueu fer i roba per a possibles canvis de temps (roba d’abric i impermeable).

És recomanable portar a la motxilla un frontal per si es fa fosc o ens perdem.

No oblideu posar-vos crema solar, gorra i crema labial.

Aigua: heu de comptar 1,5 litres per adult i 1 litre per infant.

Menjar: a banda dels entrepans, si penseu fer algun àpat a fora, preneu fruita seca (ametlles, avellanes, nous), que no pesa gaire. Penseu que els nens... Són els primers a passar calor o fred i es cansen abans.

Si els porteu en motxilles a l’esquena heu de recordar que la immobilitat i la posició poden agreujar la sensació de fred, la insolació o la deshidratació.

Eviteu portar-los més amunt de 2.500 m d’altitud.

Millor que les excursions siguin a primera hora del matí i fins al migdia. A la muntanya Sigueu prudents, no deixeu els infants sols.

Cuideu la natura: recolliu les deixalles, resseguiu camins (no feu camp a través), eviteu fer soroll innecessàriament, respecteu les normes de l’entorn i no feu foc.

En cas d’incendi, truqueu el telèfon d’emergències (112).

En cas de tempesta, sortiu d’espais oberts i eviteu protegir-vos sota un arbre. Si no trobeu refugi segur, disperseu-vos i mantingueu-vos ajupits.

En cas d’accident o pèrdua, mantingueu la calma i truqueu al 112. I recordeu que els primers auxilis passen pel protocol PAS: protegir, avisar i socórrer.

“No costa gaire gaudir d’un dia d’experiències a la natura”, diu la Barbara, però és millor que la planifiqueu i l’organitzeu detingudament. A continuació, us oferim una sèrie de recomanacions bàsiques i llocs d’interès de cada comarca. Tenen diferent grau de dificultat i es poden fer a peu o en bicicleta, però són pensades per compartir amb la família. Descobrir el món conjuntament -els nens sempre tenen la seva visió de les coses, encara que als pares els sembli que són ells els que els hi ensenyen-és una oportunitat única per decidir mirar-se el paisatge d’una altra manera.

Amb prudència, calceu-vos i gaudiu d’un país de racons infinits!