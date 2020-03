Per què es lleven tan d’hora el cap de setmana?

18 de gener del 2020. L’il·lustrador Oriol Malet a les 8.36 del matí piula: “Filles de set anys a les quals has de llevar cada dia a les 8, mortes de son tot i haver anat a dormir d’hora, i que quan arriba dissabte, dia en què tothom a casa podria i hauria de descansar, es lleven a les set del matí tot i haver anat a dormir una mica més tard. Exigeixo investigacions científiques sobre aquest fenomen paranormal perquè demà encara es llevaran més d’hora”. La piulada va agafar volada i al cap de pocs minuts va començar a tenir milers de likes i centenars de retuits i comentaris: “Les meves filles tenen un detector de festius”; “els divendres hauríem de fer veure que és dijous -«vinga a dormir, que demà toca anar a l’escola»-”; “el meu es volia llevar avui dissabte a les 6.15 i del crit que he fet ha dormit dues hores més”, etcètera.

Molts dels comentaris eren de famílies que es trobaven en la mateixa situació, queixoses de no poder dormir quan arriba el cap de setmana, o bé, com Oriol Malet (a qui veiem a la fotografia amb les seves filles, la Gal·la i la Mariona), perquè aprofiten les primeres hores dels dies de festa per poder treballar, i si les criatures es lleven d’hora la cosa es fa gairebé impossible: “Soc autònom i treballo des de casa. Sempre he conciliat vida laboral i familiar, i ara que les nenes ja tenen 5 i 8 anys, començo a dormir una mica més. Quan eren més petites vaig aprendre a no dormir perquè la seva arribada va coincidir amb el meu boom professional”, explica. Il·lustrador de premsa i editorial, i autor de còmics, Malet publica, entre altres mitjans, a la revista Timeout Barcelona, a JotDown i des del 2004 al diari La Vanguardia, on il·lustra les seccions setmanals La comèdia humana amb John Carlin. “Els dissabtes em llevo a les 5 perquè il·lustro la columna d’en Carlin i l’haig de tenir acabada a les 9. Si elles es lleven a les 7, tenir-la a temps es converteix en una odissea”. Ara que les nenes ja són una mica més grans i entenen que el pare ha de treballar, Malet aconsegueix que dibuixin al seu costat: “A la Mariona li preparo una taula d’il·lustradora al meu costat. La petita és més dormilega i allarga una mica -explica-. Al matí no els posem pantalles de cap mena perquè no ho creiem adequat per començar el dia, preferim que el comencin amb activitats més físiques i de contacte amb la realitat. Quan la Mariona es lleva dibuixa, escriu, fa puzles o juga amb el gat”.

CRIATURES MOTIVADES

Per què passa, doncs? Per què quan els adults esperem que allarguin una mica el cap de setmana resulta que moltes criatures es lleven més d’hora que mai? Doncs no existeix cap raó fisiològica per explicar aquest comportament, simplement ho fan perquè estan molt motivades. Motivades per passar temps amb la família, per jugar, per fer alguna activitat especial o per descansar i no fer gaire res. “És dissabte i volen aprofitar el cap de setmana al màxim”, explica el doctor Òscar Sans, coordinador de la unitat pediàtrica del son de l’Hospital Sant Joan de Déu. “Si entre setmana es desperten una mica més d’hora del que toca i saben que el que els espera és anar a l’escola, giren cua i continuen dormint. Si els espera un dia de festa, es lleven perquè el que els espera els fa molta il·lusió”, afegeix. És difícil evitar que passi, diu el doctor Sans, especialment en infants petits que tenen la rutina de la setmana molt adquirida. Els adolescents, en canvi, tenen un comportament semblant als adults i quan poden dormen unes quantes hores més.

Quantes hores haurien de dormir? D’1 a 2 anys: d’11 a 14 hores

De 3 a 5 anys: de 10 a 13 hores

De 6 a 12 anys: de 9 a 12 hores

Adolescents: de 8 a 10 hores

Míriam Tirado, consultora de criança conscient, escriptora i periodista, afegeix que el comportament del cap de setmana s’assembla a “quan han d’anar de colònies, d’excursió o fins i tot quan els ha caigut una dent i volen veure què els han dut els angelets. Aquell dia no costa gens que es llevin abans”. I adverteix als pares que “no cal patir, tard o d’hora es convertiran en adolescents i val més gaudir del moment tal com ve. Potser aleshores ens lamentarem que es lleven massa tard”, apunta.

EL SON NO ES RECUPERA

La majoria dels infants catalans dormen menys de les hores que els tocaria per la seva edat i les hores de son perdudes “no es recuperen”, recorda el Dr. Sans. Dels 3 a 5 anys n’haurien de dormir entre 10 i 11. Dels 6 als 10 anys, un mínim de 10, i a partir de la preadolescència “haurien d’estar més a prop de les 10 que de les 8 -afirma-. Si dormim poc entre setmana sempre ens deurem a nosaltres mateixos més hores de son de les que podrem recuperar el cap de setmana”. Hi pot haver infants que, faltats d’aquestes hores de son, allarguin una mica més dissabte i diumenge, però el més habitual és que, malgrat que hagin anat a dormir una mica més tard el divendres, l’endemà es llevin d’hora, motivats per la il·lusió d’un dia de festa.

Per a Òscar Sans els dies excepcionals en què els infants van a dormir una mica més tard que de costum, no haurien de sobrepassar una hora de la rutina setmanal, tant pel que fa a l’hora d’anar a dormir com de llevar-se, per mantenir els mateixos hàbits de son. Si normalment se’n van a dormir a les 9, anar-hi a les 10. I el mateix al matí. Si es lleven habitualment a les 8, que ho facin a les 9 -si no s’han llevat abans-. Hi ha casos excepcionals, com les festes d’aniversari en què es conviden amics a dormir a casa, ja que, afirma, “si es tracta d’una cosa puntual, no cal ser gaire estrictes”. En el cas d’adolescents i preadolescents, entren en l’espiral del “ jet lag social”, diu el doctor. “Se’n van a dormir tard divendres, es lleven tard dissabte, tornen a anar a dormir tard i si diumenge es lleven molt tard ja no van a dormir a l’hora que tocaria aquell dia”, conclou.