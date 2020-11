El tancament d'escoles, el decret d'estat d'alarma, 97 dies de confinament, l'ús obligatori de la mascareta per als més grans de 6 anys... Aquest 2020 està sent un any de ràpids i profunds canvis en la societat que estan afectant tota una generació que s'està educant i està creixent en aquest context: els centennials (els nascuts entre 1995 i 2005). Per conèixer com està afectant la nova realitat els menors espanyols en tres àmbits específics -personal, digital i educatiu-, Qustodio, la plataforma de seguretat i benestar digital per a famílies, ha dut a terme el seu estudi Centennials: l'abans i el després d'una generació marcada pel covid-19.

Aquest informe inclou l'anàlisi sobre la realitat dels infants durant la pandèmia: què ha canviat, què és igual i què no tornarà a ser el mateix, a través d'una enquesta realitzada a l'octubre a 1.000 pares i mares d'infants d'entre 7 i 15 anys, a escala estatal i en cinc regions seleccionades: Madrid, Catalunya, el País Basc, Andalusia i Castella i Lleó. A l'estudi hi ha participat María Guerrero, psicòloga experta en família i tecnologia, per analitzar l'impacte d'aquests canvis més enllà del covid-19.

Com els ha afectat en l'àmbit personal?

Si parlem de l'àmbit personal, les relacions socials (84%), l'educació (81%) i l'activitat física (58%) -aquesta última més comuna entre els nens que entre les nenes- són els aspectes que les famílies catalanes opinen que s'han vist més afectats pel covid-19, uns percentatges similars als que es registren en la mitjana estatal: relacions socials (81%), educació (79%) i activitat física (67%). A més, prop de 3 de cada 10 menors espanyols han patit falta de concentració i mal humor o agressivitat en aquest temps, cosa que ha afectat de forma més notable els nens. Problemes de son (18%), depressió (13%), pèrdua o augment de pes (12%) i baixa autoestima (7%) són altres dels canvis físics i psicològics que s'han produït durant la pandèmia.

Pop de 3 de cada 10 menors espanyols han patit falta de concentració i mal humor o agressivitat en aquest temps

El temps que passen els menors fora de casa també s'ha vist afectat. De fet, el 30% dels nens espanyols passen menys d'una hora al dia a l'aire lliure, el mínim recomanat pels pediatres, percentatge que s'eleva fins al 40% en el cas de Madrid. A l'extrem oposat hi ha el País Basc, on el 87% sobrepassa aquest temps. En el cas de Catalunya la xifra se situa en el 26%. Per si no n'hi hagués prou, 7 de cada 10 famílies asseguren que el seu fill fa menys exercici que abans del covid-19. No obstant això, la majoria afirmen que el consum d'aliments s'ha mantingut igual. Aquests dos fets, units, poden fomentar l'obesitat infantil, un dels problemes de salut pública més greus del segle XXI.

El 30% dels nens espanyols passen menys d'una hora al dia a l'aire lliure, el mínim recomanat pels pediatres

A l'hora d'analitzar els canvis produïts en l'àmbit digital, es constata que una de cada tres llars espanyoles ha adquirit un nou dispositiu a causa del covid-19, i és Catalunya la comunitat que més n'ha comprat, amb un 37%. Al Top 3 dels tres dispositius més comprats hi ha els ordinadors (14%), les tauletes (12%) i els smartphones (6%). A això s'hi suma un augment del 34% del nombre de registres en plataformes i serveis d'entreteniment de vídeo en línia. Netflix lidera el rànquing (15%), seguida de prop per Disney + (12%). En relació a les amenaces que creuen que han patit els seus fills en línia en aquest temps, el 58% de les famílies espanyoles asseguren que la pandèmia ha provocat un augment de l'addicció a les pantalles, una xifra molt similar a la de Catalunya (57%). A més, l'11% dels pares espanyols creuen que els seus fills han accedit a contingut inadequat en aquest temps, percentatge que mostra els seus pics més alts en famílies amb filles d'11 anys i fills de 13.

El 57% de les famílies catalanes asseguren que la pandèmia ha provocat un augment de l'addicció a les pantalles

No obstant això, la dada més significativa és que només un 2% de les famílies espanyoles creuen que el seu fill ha patit ciberbullying en aquest temps, percentatge superior al de Catalunya (1,5%), tot i que estudis com el de Light asseguren que, durant aquests mesos, l'assetjament a través de xarxes socials i xats ha crescut gairebé un 70%. Només un 8% dels pares enquestats creuen que en aquest context és més probable que es produeix aquest tipus d'assetjament virtual i que les nenes són les que més el pateixen. I com protegeixen els pares els seus fills d'aquestes amenaces? L'ús de mesures de control parental només ha augmentat un 6% a causa de la pandèmia, i Catalunya i Castella i Lleó són les regions on més ha crescut. Una dada significativa en uns mesos en què l'ús d'internet per part dels menors s'ha vist clarament incrementat. De fet, durant el confinament, l'ús d'internet va augmentar fins a un 60% en els països de l'OCDE, segons xifres de la mateixa organització, i l'activitat en línia dels menors espanyols va créixer un 180% en la primera setmana amb escoles tancades, segons dades de Qustodio.

Com ho estan vivint en l'àmbit educatiu?

L'àmbit educatiu és, probablement, el que més transformació ha viscut. De fet, han sorgit noves metodologies com el model híbrid (combina presencial i online), que ocupa el 13% de la formació en aquests moments. En la majoria de les regions és a l'ESO quan s'aposta per combinar presencial i remot, on aquest percentatge s'eleva fins al 30%. Madrid i Andalusia són les comunitats que més aposten per aquesta modalitat. No obstant això, 6 de cada 10 famílies consideren que el seu fill aprèn pitjor estudiant en línia i només un 5% dels pares espanyols consideren que els seus fills aprenen millor des de casa. Per gènere, els pares espanyols creuen que els nens aprenen molt pitjor des de casa que les nenes, 67% enfront d'un 53%.

6 de cada 10 famílies consideren que el seu fill aprèn pitjor estudiant en línia

En relació a les aplis educatives, 7 de cada 10 menors han començat a fer servir algun programari nou de comunicació a l'aula o aplicació d'aprenentatge que no feien servir abans del covid-19, amb un ús més habitual a partir dels 9 anys. Google Classroom segueix ocupant el primer lloc (37%). Pel que fa al temps que passen els menors en línia per a la seva formació, l'informe estima que el 70% dels pares espanyols creuen que s'ha incrementat el nombre d'hores que passen els seus fills connectats per a l'escola (classe + tasques) des de l'inici de la pandèmia, valor lleugerament inferior al de Catalunya (68%). En preguntar-los sobre la nota que posarien a l'escola dels seus fills, el 47% de les famílies espanyoles els aproven amb bona nota. Destaca Catalunya, amb un 57%, com la comunitat amb millor nota.

Més enllà del covid-19, l'informe de Qustodio també inclou previsions sobre com evolucionarà tota aquesta situació. Segons la psicòloga experta en família i tecnologia, María Guerrero, és important que tant mares com pares s'adaptin a aquesta nova normalitat el millor possible, ja que els fills seran el reflex de la seva autogestió. A més, una mala gestió de les emocions pot generar mal humor i agressivitat o provocar alteracions del son que desemboquin en cansament crònic i insomni. La por i la incertesa poden acabar en desordres psicològics, com ansietat, depressions i fins i tot agorafòbia, i facin que sortir al carrer i relacionar-se amb més gent suposi un repte. En augmentar de forma notable el consum digital, també ho pot fer el desenvolupament de conductes addictives, l'aïllament i la vulnerabilitat dels menors a l'exposar-se en un grau més alt als riscos en línia.

L'àmbit educatiu ha patit grans canvis, i treure els menors de les aules provoca una disminució de la capacitat de concentració, acompanyada de manca de rutines fixes que afecten l'organització, la gestió del temps i la capacitat d'aprendre. La disminució d'hores a l'escola i amb els companys pot augmentar l'individualisme dels menors, la manca de companyonia i el sentiment d'equip. Per tot plegat, i per evitar que es desenvolupin certs problemes com a conseqüència de la nova normalitat, és important tenir converses clares amb els menors i no ocultar-los informació, establir rutines de son, de temps de lleure i d'ús d'eines digitals, predicar amb l'exemple i protegir-los de les amenaces del món digital amb sistemes que ajudin els pares a tenir control d'horaris i continguts.