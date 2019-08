De colònies en família

Un any més, la Fundació Pere Tarrés torna a obrir les seves cases de colònies perquè pares, mares i fills puguin gaudir d'uns dies de vacances en família. És una proposta alternativa al turisme tradicional i que en els últims anys ha tingut una creixent acceptació per part del públic. Enguany ha incrementat un 7% la participació, amb 3.821 estades respecte a les 3.543 de l'any passat.

Fins al 8 de setembre, la Fundació Pere Tarrés proposa 10 opcions diferents amb programes d'activitats dissenyats segons les edats de cada participant en què es combinen esport, cultura i sortides a punts d'interès de l'entorn. Amb el programa 'Vacances en família', infants i adults comparteixen l'esperit de les colònies d'estiu: dormir en lliteres, fer excursions, gimcanes o jocs de nit, sempre acompanyats pels monitors. A més, permet aprendre i conviure amb altres famílies, amb l'enriquiment social i vivencial que això representa per a grans i petits. Els pares comparteixen estones, activitats i converses amb altres pares i mares, mentre que els infants poden jugar i divertir-se amb altres nens i nenes de la seva edat en un espai exterior i en un context d'educació en valors dirigit per un equip de monitors. "Gaudir de les vacances junts participant de les mateixes activitats cohesiona i enriqueix tota la família, i encara més si es fa al costat d'altres famílies amb qui compartir i intercanviar experiències", explica el responsable del programa 'Vacances en família', Pere Vives.

La convivència amb altres famílies contribueix a crear vincles entre adults i infants, acompanyats per monitors que vetllen perquè les vacances siguin educatives

Les famílies que ja han gaudit d'aquesta proposta vacacional destaquen molt positivament els entorns i espais de les cases, a més del servei rebut. En aquest sentit, la idoneïtat de les activitats i l'equip de monitors que les dissenya també tenen una valoració molt alta.

La Fundació Pere Tarrés ofereix places en 10 cases de colònies i albergs, situades en un entorn natural privilegiat, habilitades especialment per acollir les famílies a la Cerdanya, el Collsacabra, la serra del Montsec, el delta de l'Ebre, el Pirineu i la Costa Daurada. La casa Artur Martorell és la que té una ocupació més alta, seguida de La Ruca i La Sala. Enguany, com a novetat, s'han incorporat dues noves cases de colònies: Els Josepets, a les Cases d'Alcanar, i Les Estades, a Rialp.

Natura en família

Per la seva banda, Fundesplai ha habilitat una nova pàgina web (cases.fundesplai.org) on trobareu propostes d'estades en què les famílies, de la mà d'educadors ambientals, podreu descobrir l'entorn i gaudir del lleure i la natura... a uns preus molt assequibles. Fundesplai disposa de cases de colònies, albergs i terrenys d'acampada en indrets de gran interès natural, com les Guilleries, el Montseny, la serra de Busa, el Berguedà, Montserrat o el Ripollès. Durant els caps de setmana i les vacances les cases de colònies de Fundesplai també s'obren als grups i famílies perquè hi facin les seves estades amb activitats educatives.

Les estades de cap de setmana inclouen una pensió completa, de sopar de dissabte a dinar de diumenge, tots dos inclosos. El menjar és casolà i segueix els criteris de la dieta mediterrània. A més, les estades inclouen activitats d'educació ambiental.

La majoria de cases inclouen piscina i estan totalment adaptades per a persones amb problemes de mobilitat, que també podran gaudir de l'entorn i les pistes esportives, que s'han dissenyat perquè siguin accessibles. Bona part de les habitacions tenen bany propi i poden ser d'ús exclusiu per a cada grup o unitat familiar.

Les cases de colònies disposen d'equips d'educadors ambientals que fan veure la natura d'una manera nova i pròxima, explicant les plantes, els animals o la formació geològica del paisatge, o fent petits experiments. Amb altres grups familiars podreu fer una excursió o una activitat en comú. D'aquesta manera, es pot combinar la privacitat amb fer noves amistats.