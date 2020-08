Com fer un bon ús de les pantalles

La Fundació Althaia de Manresa ha editat una nova versió de la guia Ús adequat i prevenció de l’addicció a les pantalles en infants i adolescents, que ja s'ha convertit en un manual de referència arreu de Catalunya.

Respecte a l'anterior edició, les principals novetats de la guia són:

Incorpora recomanacions molt detallades sobre què fer i què no fer per franges d'edat , tant a nivell de temps recomanat com del tipus de contingut de les aplicacions i consells per a les famílies: Per a menors de 2 anys De 2 a 3 anys De 4 a 6 anys De 6 a 12 anys A partir dels 12 anys

Incorpora recomanacions a nivell visual d'ús de pantalles realitzades pel Servei d'Oftalmologia d'Althaia pel que fa al temps d'ús, tipus d'activitats realitzades i consells preventius.

Incorpora un apartat anomenat "Sabies que...?" On s'exposen resultats d'estudis sobre les conseqüències de l'excés d'ús de pantalles a nivell de salut.

Actualitza les referències web i llibres recomanats.

A més, hi continuareu trobant continguts de preguntes freqüents sobre a quina edat he de comprar un mòbil al meu fill, si ha de tenir o no connexió, si la canalla ha de fer els deures sense mòbil, etc.

La guia parla de mòbils i tauletes, però també de TV i videojocs. Aborda també el tema del cyberbullying per conèixer els signes d'alerta d'una possible víctima o un possible agressor i detalla els signes d'alerta d'addicció a les TIC.