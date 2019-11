10 anys educant en família

Banyoles celebra aquest curs la desena edició del cicle Eduquem en família, que s’ha consolidat com un projecte de ciutat per compartir experiències de formació i sensibilització sobre educació per a les famílies. Per celebrar l’aniversari, s’estrenarà un documental que repassa els valors i objectius de l’experiència i, per primera vegada, les famílies seran les protagonistes com a expertes de l'última de les activitats d’aquesta edició.

El cicle Eduquem en família és un programa organitzat per les diferents associacions de mares i pares d’alumnes dels centres educatius de Banyoles, des de l’escola bressol fins a secundària, amb el suport del Servei d’Educació de l’Ajuntament. La iniciativa es va plantejar com un programa conjunt d’activitats de formació i sensibilització sobre educació i la primera edició va ser en el curs 2010-2011.

Unes 200 persones participen de mitjana en cadascuna de les activitats que es programen en cada curs

Des de llavors, en les sessions, que compten amb una mitjana de 200 persones per xerrada, s’han tractat qüestions diverses com les tecnologies, la gestió de les emocions, l'adolescència, la sexualitat a diferents edats, el dol, l’alimentació, la criança positiva i el consum responsable. En aquests deu anys, han participat en les xerrades experts com Jaume Funes, Gregorio Luri, Eva Bach, Jordi Amenós, Victor Küppers, Ursula Oberst, M. Jesús Comellas i David Bueno.