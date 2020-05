Pros i contres dels controls parentals a internet

¿Deixaríeu anar els fills sols pel carrer sense haver-los explicat com s’ha de creuar, que no passin per vies fosques ni s’aturin a parlar amb desconeguts? Segur que no. Però, en canvi, molt sovint els regalem una tauleta o els deixem el mòbil perquè naveguin per internet sense cap manual d’ús previ. I a vegades, encara que els diguem “en aquestes webs no hi entris” o “aquesta apli no te la descarreguis”, estem inquiets perquè a la pràctica no sabem si ens faran cas o no. Per aquest motiu al mercat es poden trobar un gran nombre d’eines de control parental que impedeixen físicament que els més petits de la casa naveguin per les zones fosques -o simplement no adequades per edat- d’internet. Amb el confinament, els fills passen més temps davant d’una pantalla, i si els pares han de teletreballar encara poden controlar menys què hi fan i què hi miren. Podeu aprofitar el confinament per estudiar el que millor us convé i aprendre a instal·lar-ho.

A més dels apartats de control parental que es troben a la configuració de YouTube, de Google i dels aparells d’Apple i d’Android, les operadores de telefonia que tinguem contractades tenen els seus, com Movistar Protege o Kids Ready d’Orange. Però també existeixen softwares específics de control parental. Un dels més coneguts i complets es diu Qustodio, però n’hi ha moltíssims, com Family Time, Family Link, Securekids o Kids Place, així com els propis que ofereixen els servidors d’antivirus, com Kaspersky SafeKids, MMGuardian, ESET Control Parental o Norton Familiy.

¿I quin nivell de seguretat ofereixen aquests sistemes? A més de filtres de pàgines o paraules clau als buscadors i de control de temps d’ús -es pot bloquejar l’aparell a una determinada hora-, també ofereixen el bloqueig d’aplis, el monitoreig amb estadístiques de tota l’activitat i el bloqueig de trucades o de missatges a números de telèfon concrets. I n’hi ha alguns que fins i tot permeten geolocalitzar on és l’aparell, determinar un perímetre del qual no pot sortir i emetre un avis al mòbil del pare o la mare quan ho faci, o fins i tot pot avisar els progenitors quan al fill se li està a punt d’acabar la bateria per recordar-li que la carregui.

La majoria són de pagament, amb diferents preus en funció del servei contractat, però el més car i més complet és Qustodio, segons Francesc Grau, emprenedor tecnològic. Aquest servei, a diferència d’altres, apunta Grau, demana l’accés al sistema operatiu de l’aparell i es ramifica en moltes opcions i molts permisos, i arriba molt a fons on altres es queden només a la superfície. Qustodio, a més, elabora uns informes també molt sofisticats de l’ús que es fa de l’aparell. “Els pares d’avui, però, no tenim temps per configurar una eina d’aquest tipus, i encara en tenim menys per llegir-nos bé els informes tan sofisticats que fa”, assegura Grau. Per a ell, el millor control parental que existeix són els pares: “És millor invertir tot aquest temps en els fills, és molt més barat i té més bons resultats. I aquesta és la part difícil de l’educació”.

Tot i afirmar que posar filtres a internet és com posar portes al desert, “sense control parental, si busquen conill al Google, es poden endur alguna sorpresa”, conclou Grau.