Materials per educar en la diversitat

Una de les cançons de l’últim disc de Xiula, Mirada estràbica, és un autèntic homenatge a la diversitat. Anomena el nom de diferents nens i nenes i les seves peculiaritats, sense jutjar-los, perquè tots hi tenen cabuda. A l’última estrofa s’esmenta la Lluna, que pateix una malaltia minoritària que afecta el sistema cognitiu. Ella és la filla del Rikki Arjuna, integrant del grup, que amb aquesta preciosa cançó li dedica un emotiu homenatge. En el fons moltes famílies, mestres i educadors s’hi veuran identificades. I és que la música i cançons com aquesta ens ajuden a educar en la diversitat, però també hi ha molts altres recursos en la literatura, els jocs de taula, el teatre o el cinema.

La literatura infantil i juvenil ja fa anys que treballa la diversitat des de tots els seus vessants. Últimament podem trobar títols ben interessants, com el premiat Sirenes (Ed. Kókinos), un meravellós àlbum il·lustrat que ens presenta un nen que es disfressa de sirena des de la tolerància i el respecte. La diversitat és divertida, de Pol·len Edicions, és un conte per llegir i jugar a través del qual els infants poden crear el seu propi relat, jugant amb la diversitat de 9 personatges que en combinar-se a partir de la seva genialitat, identitat i expressió de gènere en poden arribar a crear 729 de nous.

I per acabar, una novel·la perfecta per parlar sobre la diversitat familiar: El gran viaje de las familias extraordinarias, publicat a Duomo Ediciones. A bord del prestigiós Goelán s’hi ha produït un robatori d’una valuosa joia. La petita detectiu Alba decideix investigar-ho amb l’ajuda de l’Oliver, el seu nou amic. A cada capítol sospiten d’una nova família d’entre les 17 que viatgen al creuer.

APRENDRE JUGANT A SER TOLERANT

El joc és una eina participativa que tant a casa com a l’escola permet que els infants aprenguin coses noves al mateix temps que es diverteixen. Així, els jocs de taula d’Ekilikua Creaciones tenen un objectiu clar: un altre joc és possible! Al seu catàleg hi trobem jocs de taula cooperatius però també d’altres que aposten per educar en la diversitat, com la maleta Qui viu aquí?, que a través de 12 jocs ofereix als participants la visió d’un món lliure d’idees preconcebudes sobre les persones.

TEATRE I CINEMA TAMBÉ S’HI APUNTEN

Cada cop hi ha més companyies de teatre sensibilitzades amb la inclusió i que dediquen els arguments dels seus espectacles a aquest tema. És el cas de Produccions Essencials i el seu Cinc històries diferents, protagonitzat per titelles fetes amb objectes quotidians que representen simbòlicament la discapacitat que té cada personatge. Els relats de l’espectacle celebren les diferències amb optimisme, respecte i sentit de l’humor, però a la vegada ens parlen de superació personal i ens apropen a la realitat dels infants amb necessitats especials.

Pel que fa al cinema, al catàleg de dues de les distribuïdores de cinema infantil més importants de casa nostra, Rita&Luca Films i Pack Màgic, hi descobrim pel·lícules independents, de qualitat i que tenen en compte la diversitat en tots els sentits. És el cas de Zibila i el poder de les ratlles, la història d’adaptació d’una zebra adoptada per una família de cavalls, que a més va acompanyada de tres curts dedicats a la diversitat. O de la belga Ocells de pas, que retrata la diversitat funcional sense victimització ni paternalisme. Ja ho veieu. Per triar i remenar.