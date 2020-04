Confinaments invisibles

Des de l'Institut Escola Trinitat Nova han realitzat un conte audiovisual per donar visibilitat a aquells confinaments d'infants i famílies "invisibles" que no s'assemblen gaire als que sovint veiem a les notícies. És un conte realitzat a casa en situació de confinament i vol ser una manera poètica de mostrar altres realitats que tenim ben a prop.

Estrelles de Tetrabrik vol retre homenatge a tots els nens i nenes i les seves famílies que estan passant un confinament invisible, molt diferent del que ens ensenyen els mitjans de comunicació. És una història que ens recorda que tot i que un infant no tingui tot el que tenen altres nens i nenes més afortunats, segueix sentint amor i tenint imaginació, tot i estar-ho passant, segurament, molt pitjor que altres.

Estrelles de Tetra Brik

"El conte només explica el primer dia del seu confinament i és impossible saber el final d'aquest període tan difícil, perquè l'estem vivint junts, però volem visibilitzar els diferents tipus de confinaments que s'estan vivint ben a prop nostre", explica Lupe Capell, dinamitzadora audiovisual a l'Institut Escola Trinitat Nova. Els autors del curt també volen denunciar que "les mesures de confinament d'aquesta crisi s'han decidit amb mirada adultocèntrica i han posat en segon terme les necessitats dels infants. Si un adult responsable pot passejar el gos i tornar a casa, per què no poden els pares i les mares baixar els seus fills al carrer un temps curt i prenent les mesures sanitàries recomanades? Un adult pot baixar a comprar tabac i un infant no pot baixar al carrer ni a fer el tomb a l'edifici? Cuidem-nos molt tots i totes i busquem la manera de fer més fàcil aquest període als nostres infants i als veïns i veïnes amb qui convivim".