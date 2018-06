Consells per a una revetlla segura

Abans de manipular els petards

Assegureu-vos de comprar els productes pirotècnics homologats en un establiment autoritzat

No us guardeu petards a les butxaques

Cal llegir les instruccions de cada article

En encendre els petards

No subjecteu els petards amb les mans

No poseu els petards a prop de la cara ni del cos

Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic: metxes i similars

Enceneu sempre la metxa per l’extrem, perquè us doni temps d’enretirar-vos

Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo

No llanceu mai petards contra ningú

On encendre els petards amb seguretat

No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones

Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals, i tancar portes i finestres

No encengueu cap petard dins les cases

No llanceu ni manipuleu petards des de balconades ni finestres

Vigileu que no hi hagi a la vora líquids inflamables. S’encenen fàcilment i els vapors poden explotar

No manipuleu els petards

No talleu el tros final de les traques: poden explotar amb violència

No fiqueu mai petards dins de totxanes ni ampolles, perquè en explotar fan metralla que pot fer molt de mal

Consells per a les fogueres

Consells per als veïns Procureu que tots els edificis veïns tinguin les finestres i els balcons tancats, no fos cas que les guspires o algun coet perdut entressin en algun habitatge i provoquessin un incendi

Plegueu els tendals que hi pugui haver a les terrasses

Respecteu la distància de 15 metres respecte dels cotxes aparcats

No heu de permetre mai que ningú salti damunt les brases

Necessiteu un permís: heu de comunicar a l'ajuntament la situació de les fogueres

Les fogueres han de permetre el pas dels vehicles d’emergències El lloc a escollir No feu fogueres enlloc sense tenir l'autorització corresponent. No feu la foguera a menys de 15 metres de la façana de cap edificació

Està prohibit fer foc a tots els terrenys forestals de Catalunya, tant si estan poblats d'espècies arbòries com si no, i a la franja de 500 metres que els envolta

Sobretot, vigileu el pas de les línies elèctriques, telefòniques, etc.

Si penseu fer la foguera en un solar, abans deixeu-lo net de bardisses o de materials inflamables

Si la voleu fer al carrer, procureu que hi hagi obert un pas per als vehicles d'emergències

Per no fer malbé el paviment, poseu terra o sorra (un mínim de 10 cm de gruix). Si el paviment és d'asfalt, aquesta precaució és imprescindible, de la mateixa manera que és obligatori el permís de l'ajuntament.

No feu la foguera prop d'un envà pluvial, ja que la dilatació provocada per la calor podria enderrocar-lo. Els materials Heu d'anar amb compte amb el que cremareu. Han de ser coses que deixin brasa, sobretot de fusta.

No cremeu papers ni teixits, perquè el vent els pot enlairar. No utilitzeu mai bidons, llaunes o esprais, ja que poden explotar, ni pneumàtics ni plàstics, pels seus efectes contaminants

En general, feu la foguera petita i, si sobren materials, aneu-los-hi afegint a poc a poc

Encara que sigui més lent i menys espectacular, heu d'encendre la foguera per diferents focus, de paper, de palla, etc. No feu servir mai gasolina ni cap altre líquid inflamable

Si fa vent és millor que deixeu la festa per a un altre any, no la convertíssim en una tragèdia Apagueu la foguera Tingueu en tot moment algun mitjà per apagar la foguera (galledes d'aigua, mànegues, extintors, etc.)

Vigileu la foguera fins que quedi del tot extingida i, sobretot, ruixeu el caliu perquè no hi pugui haver accidents Recordeu que no es poden fer fogueres sense tenir l'autorització corresponent

Cal protegir-se les orelles i els ulls

Sant Joan és una nit de música, ball, fogueres i, sobretot, petards, i per això és important tenir present que cal protegir l'oïda de l'excés de soroll per evitar lesions auditives per l'excés de decibels (dB). Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la detonació d'aquests explosius supera gairebé sempre els 65 dB, la quantitat de soroll recomanada pels experts en salut auditiva. De fet, els petards destinats als més petits poden aconseguir els 66 dB; els de potència moderada, uns 70-80 dB, i els de potència elevada superen amb escreix el límit i poden arribar als 120 dB.

Les mesures per protegir-nos de l'excés de soroll són senzilles, però també és important prevenir determinades situacions. El doctor en otorinolaringologia Juan Royo indica que la millor prevenció és mantenir-se lluny de l'explosió dels petards. "Augmentant la distància amb l'explosió reduïm el nivell de decibels i l'impacte en la nostra oïda, per la qual cosa el risc de patir lesions també és menor". A més d'una distància prudencial, la millor forma de protegir l'oïda és utilitzar taps específics per crear una barrera entre aquests i el soroll. Aquests taps protectors són fàcils d'utilitzar i serveixen fins i tot per a aquelles persones que intenten dormir sense sofrir el soroll dels petards.

L'exposició a alts nivells de soroll durant la nit de Sant Joan pot arribar a produir pèrdua auditiva

L'exposició a alts nivells de soroll durant la nit de Sant Joan pot arribar a produir pèrdua auditiva. En funció de la distància entre la persona i la intensitat del so existeix més o menys risc de sofrir trastorns d'audició de forma temporal o fins i tot permanent. Des de Gaes, el doctor Royo explica que els acúfens són les molèsties més freqüents provocades per alts nivells de soroll. "La persona afectada té la sensació de sentir sorolls o xiulets a les orelles, però no provenen d'una font exterior. Aquests molests brunzits poden durar hores o dies i, en els casos més extrems, poden arribar a ser permanents". Si parlem en xifres, es calcula que aquest problema auditiu ha afectat un 26% dels espanyols alguna vegada en la seva vida.

Una lesió també comuna d'aquest dia és el trauma acústic com a conseqüència de l'explosió d'un petard. Es tracta d'un problema derivat de l'exposició a altes intensitats de soroll. Encara que sol ser temporal, el trauma acústic també pot afectar de forma permanent en funció de la gravetat de la lesió. Una altra de les conseqüències d'una explosió a cau d'orella, en aquest cas d'un petard, pot ser el conegut com a blast timpànic. Consisteix en un traumatisme per pressió que produeix la perforació del timpà i provoca la pèrdua d'audició i l'aparició d'acúfens.

D'altra banda, també cal vetllar pels nostres ulls i pels de les criatures.Prevenir accidents oculars i saber actuar correctament si arriben a produir-se són els dos eixos de la campanya 'A la Revetlla cal tenir ull!', promoguda per vuitè any consecutiu per la Fundació IMO amb motiu de la festivitat de Sant Joan i que compta amb un decàleg de consells a tenir en compte a l'hora de manipular petards, focs artificials o bengales, entre d'altres elements.

Els últims dies s'han distribuït més de 12.000 fullets informatius a prop d'un centenar de centres d'òptica, farmàcies i punts de venda de pirotècnia de tot Catalunya. Els consells també estan disponibles a través de l'etiqueta #RevetllaSegura als perfils de xarxes socials de les entitats col·laboradores, així com a la plataforma digital del departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, com a part dels consells d'autoprotecció que Protecció Civil activa amb motiu de la revetlla.

'A la Revetlla cal tenir ull!' explica les mesures de prevenció bàsiques davant el maneig de materials pirotècnics, tant si s’han d’aplicar pensant en un mateix com en els més petits de la casa. També adverteix sobre la multitud de lesions oculars que poden produir-se a causa del mal ús d'aquests dispositius, tal com recorda el doctor Daniel Elies, oftalmòleg del departament de còrnia, cataracta i cirurgia refractiva de l’IMO: “No hem de relacionar el dolor amb la gravetat, ja que algunes de les lesions més complexes poden passar desapercebudes perquè no comporten molèsties aparents”. Per això, en cas d'impacte a l'ull o a zones pròximes, l'especialista recomana “netejar la ferida ocular suaument amb aigua, tapar-la amb una gasa i anar d'urgències perquè l’oftalmòleg pugui determinar la magnitud de la lesió i indicar el tractament més adequat”.