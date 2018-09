Ens convertim en ‘guardians del silenci’?

Aquesta setmana s’ha iniciat un nou curs escolar. Els alumnes han tornat a omplir les aules i els centres han reprès l’activitat amb el bullici habitual, que només es trenca en època d’exàmens o durant les vacances d’estiu. Els sons quotidians tornen a ressonar entre les parets de les escoles i al pati. Però què passa quan aquests sons es converteixen en sorolls i es tornen molestos? “Diversos estudis conclouen que la contaminació acústica no només pot provocar problemes físics com la pèrdua d’audició, sinó que també pot provocar estrès, insomni, irritabilitat, esgotament, falta de concentració, disminució del rendiment i pot tenir efectes en la memòria. El cas és que tot això també afecta els docents del centre, els quals poden patir, a més, patologies a la veu, com disfonia i afonia -explica Lídia Barceló, del Servei de Sostenibilitat i Educació Ambiental de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)-. A més, cal pensar que als centres educatius s’hi suma un altre factor, la reverberació, que és la reflexió o rebot de les ones acústiques a les parets, al sostre o als objectes, de manera que la intensitat del soroll pot arribar a augmentar considerablement dins dels espais tancats”, afegeix.

Des del 2014 l’AMB, dins dels esforços de l’administració metropolitana per aconseguir un canvi d’hàbits de la ciutadania, dissenya diferents activitats per fer a l’aula sobre contaminació acústica per a un públic d’educació infantil i primària. “Ens vam adonar que es tracta d’un problema amb el qual el professorat ha de batallar no només a les aules, sinó també als passadissos, al pati i al menjador”, apunta Barceló. L’allau de peticions de propostes com 'Xxt!, 1, 2, 3 i... salut i silenci!', i 'Stop soroll, fem salut!', juntament amb sol·licituds de més informació sobre aquest tema, ara s’han vist resoltes amb l’activitat complementària 'Guardians del silenci'. Estrenada el curs passat, conjuga l’aprenentatge amb la diversió a través d’un sonòmetre en forma de semàfor que mesura el volum del soroll que es genera a l’aula perquè siguin els mateixos alumnes els encarregats de buscar alternatives per reduir-lo.

QUE NO SALTI L’ALARMA!

Amb dinàmiques diferenciades segons els cursos participants -per una banda, educació infantil i el cicle inicial de primària i, per l’altra, el cicle mitjà i el superior-, els alumnes hauran d’estar atents durant dues setmanes a no fer saltar l’alarma del semàfor acústic que tindran a l’aula i que mesurarà la intensitat del soroll que s’hi genera. Per començar, el professor calibrarà els decibels del semàfor segons les indicacions rebudes per l’AMB i designarà un guardià del silenci diferent cada dia de la setmana. El guardià haurà de vetllar perquè es faci silenci a l’aula i, al mateix temps, haurà d’anotar en una taula de seguiment cada vegada que el semàfor es posi vermell o salti l’alarma. L’últim dia de la setmana els alumnes hauran de respondre un qüestionari en què s’hauran d’avaluar els moments més sorollosos i la seva causa, i proposar idees per reduir el soroll a l’aula i millorar la convivència a la classe.

“Veient les auditories que les escoles ens han enviat després de fer aquesta activitat, el soroll a l’aula va disminuint progressivament, de manera que sembla que el semàfor contribueix a fer que els alumnes siguin més conscients del soroll que generen. Tot i així, caldria obtenir més dades per tenir resultats més concloents. Amb tot, els mestres que han tingut el semàfor comenten que estan molt satisfets i que han obtingut bons resultats dins l’aula”, assenyala Barceló. De fet, en un principi només es disposava d’un semàfor que anava circulant pels diferents centres que sol·licitaven fer aquesta activitat, però donada l’alta demanda de participació, se’n van adquirir dos més. En només quatre mesos han passat per set centres educatius diferents i per diverses classes d’un mateix centre.