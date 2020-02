Una obra de teatre per trencar estereotips

L’Institut Eduard Fontserè és un centre de màxima complexitat ubicat a les Planes - la Florida de l’Hospitalet de Llobregat, un dels barris amb més densitat de població d’Europa, tercer per la cua en renda per càpita a Catalunya (segons l’INE els veïns tenen de mitjana una renda anual de 8.600 euros) i amb una població en risc d’exclusió social. El centre té 450 alumnes de 23 nacionalitats diferents: “Una diversitat cultural que entenem com un plus. És un dels nostres màxims punts forts”, detalla Josep Maria Almacellas, el director. La potent i innovadora tasca educativa que l’equip docent hi porta a terme els va valer, el juny del 2019, el Premi Baldiri Reixach pel seu projecte teatral Somni, protagonitzat pels alumnes de 4t d’ESO.

El projecte Somni, d’El somni d’una nit d’estiu de William Shakespeare, el van engegar amb la voluntat de fer una activitat que ajudés a la socialització i cohesió dels dos grups de 4t d’ESO i a la millora de l’expressió oral del català, llengua amb una presència mínima al barri, segons afirma Almacellas: “Només el 5% de les converses que tenen lloc en aquest entorn són en català. El 95% restant es fan en altres idiomes. Qualsevol activitat que enforteixi la nostra llengua és molt important per a aquests nois i noies”, apunta.

L’activitat consisteix en fer una obra de teatre, de principi a fi, i poder-la representar a final de curs en diferents espais del barri, tot i que la posada en escena no és el més important: “Fugim de les actuacions típiques de final de curs. No fem una obra de teatre per representar-la. La fem perquè els alumnes s’expressin i valorin el català, la cultura clàssica, el respecte, l’esforç i el treball conjunt”, explica el director. El muntatge de l’obra implica la coordinació de 8 professors de l’institut i el 100% dels alumnes de 4t d’ESO (60 en total), que hi participen escollint la feina que els agrada més: caracterització, producció, maquillatge, vestuari, escenografia, coreografia, interpretació, etc. Tret dels encarregats d’adaptar el text (escollits pel mateix professorat), la resta acaben fent allò que han triat, assessorats sovint per professionals externs que col·laboren amb el centre. En aquest sentit, Somni té el format d’aprenentatge i servei (ApS), en tant que relaciona escoles i entitats de l’entorn, i amb l’ajut d’una guia didàctica perquè l’alumnat ho entengui millor.

Sandra Anglès és actriu professional i professora de teatre a l’EMMCA, l’Escola Municipal de Música-Centre de les Arts de l’Hospitalet de Llobregat, amb qui l’Institut Eduard Fontserè ha establert un conveni de col·laboració vinculat al projecte Somni. Un cop per setmana la Sandra hi va a fer una sessió d’interpretació. Treballa amb quinze alumnes i destaca la passió que mostra el grup: “Aquest projecte és realment un somni! Tenir alumnat d’un centre d’alta complexitat amb aquesta entrega és un regal. Tenen moltíssimes idees, se saben el paper a la perfecció, participen. Han aconseguit estar més cohesionats i trencar estereotips mutus”, explica.

Els alumnes també valoren l’experiència. La Yousra el Issaoui té 16 anys i aquest any serà una de les intèrprets de l’obra: “Estic aprenent a perdre la vergonya, que sempre n’he tingut molta. Ara ja no m’assec al fons de la classe”, explica. John Méndez, de 15 anys, afegeix que ja no té “pànic escènic” i que ha après a “concentrar-se i a ser més constant”. La Jéssica Ruiz, de 15 anys, fa de perruquera i maquilladora. Li agrada haver conegut gent amb qui no s’havia relacionat mai, diu, i l’Alba Selma, 18 anys, recorda que fent L’avar de Molière va aprendre a “projectar la veu, a perdre la vergonya, a millorar les presentacions orals i a descobrir obres clàssiques” que l’han transportada “a altres mons i realitats”.

De fet, més enllà de treballar els clàssics i l’expressió oral, pujar dalt d’un escenari fa que aquests adolescents es coneguin millor a ells mateixos i adoptin noves mirades cap als companys: “Aconsegueixen treure de dins el que molts no saben que tenen, i trenquen rols. N’hi ha que a l’aula passen desapercebuts i a l’obra adopten un paper protagonista; la percepció que la resta en té canvia i això és molt positiu”, explica el director.