La nostra escola és un museu

La iniciativa de l’escola Els Pinetons de convertir el centre en un museu que aplegui els objectes, estructures i instal·lacions creats pels mateixos alumnes a l’entorn d’un projecte que engloba l’art, la llengua i la literatura es remunta als inicis de la seva trajectòria, el curs 2006-07. Aleshores, al municipi hi havia una proposta en què participaven les escoles conjuntament amb la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Ripollet. Partint d’aquest plantejament, apunta Carles Gràcia, director del centre, “l’equip de mestres vam assumir com a pròpia aquesta idea de treball”. Així, cada curs es planifica un projecte transversal a través del treball que es concreta, assenyala Gràcia, “en l’elaboració d’una instal·lació com a manifestació i expressió artística, lingüística i/o literària que es presenta i exposa al conjunt de l’escola i la comunitat”.

Com apunta el director, l’escola creu que el projecte “és un bon motiu per visualitzar l’art, generar els processos de creació i consolidar el treball de llengua i literatura”. Dels fonaments del projecte, Gràcia destaca “la seva transversalitat i flexibilitat, així com la interacció entre l’art, la llengua i la literatura entesa com una manera de fer pròpia de l’escola”. “L’interès que despertem en els infants ens porta a fer un procés molt interessant sobre la proposta artística i allò que ens genera (emocions, sentiments, observacions)”, afirma Gràcia. “La idea -prossegueix- és significar el procés de construcció que fa el grup en relació a la proposta inicial d’art”.

El projecte ha esdevingut un tret d’identitat propi de l’escola i aposta, segons Gràcia, “per tots els àmbits i competències que es formulen en el desplegament del currículum”. I afegeix: “Encara que des de l’equip docent el que plantegem com a transformació educativa està en les maneres de fer, metodologies, materials i espais i en com establim les relacions i vincles entre les persones, tant infants com adults”.

NATURA, ART I ESCOLA

Aquest curs, el motiu al voltant del qual ha girat la creativitat dels alumnes ha sigut la natura. El projecte, titulat 'Natura, art i escola', buscava fomentar el treball educatiu en les diverses formes de comprendre, interpretar i expressar la natura, l’entorn proper, l’art de la terra, etc. Els materials que s’han fet servir han sigut elements recollits al mateix medi natural. Anteriorment, artistes com Joan Brossa, Juli González o Jackson Pollock, i temes com el pas del temps, també havien servit d’inspiració.

Tot plegat, afegeix Gràcia, serveix per posar sobre la taula “valors i habilitats com ara el treball col·lectiu, la responsabilitat, el compromís i l’esforç, el sentit crític, l’autonomia individual, el gust per l’ètica i l’estètica”. Fins ara, les obres eren efímeres, tot i que hi ha una estructura de Brossa exposada al Centre Cultural de Ripollet. La novetat d’enguany, però, és que les obres perduraran en el temps i s’integraran en la naturalesa de l’escola.

Si hi ha un factor clau en l’èxit del projecte és el paper dels docents que acompanyen els alumnes. Dominica Loza, una d’aquests docents, apunta que els aprenentatges més interessants “són les habilitats de pensament i raonament que es potencien i que fan despertar l’esperit crític dels alumnes”. Per la seva banda, Fátima Catalina fa memòria: “Un any vam treballar l’artista local Anna Riverola i les seves maletes, i per als infants va ser curiós i motivador compartir tot el procés creatiu amb l’artista en persona”. Sigui com sigui, el treball dels infants sempre sorprèn les famílies, apunta Óscar Malo. El professor conclou que “veure el projecte en conjunt impressiona i fa aflorar aquest sentiment de comunitat educativa viva”.