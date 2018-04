'Autors a les aules' és un dels programes de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) que promou autors en llengua catalana en tot el territori lingüístic acostant l’alumnat al fet literari. Tot i que va començar amb una vintena d’autors, pot presumir de ser un dels pocs programes que ha anat ampliant pressupost i creixent: ara ja compta amb gairebé 300 autors. L’últim curs n’han format part més de 350 escoles i s’han fet 500 visites.

Els centres educatius que hi estan interessats sol·liciten la visita dels autors que els encaixen més amb els temes que volen tractar i el llibre del qual voldrien parlar. Segons Noemí Martínez, responsable de la gestió del programa, funciona molt bé perquè es un estímul importantíssim a l’hora de llegir: “És com una aventura que serveix per anar més enllà, que els alumnes lectors es plantegin què vol dir escriure, com és el procés de l’escriptura, la imaginació, com es passa d’una idea a escriure-la o què hi ha darrere un llibre, posant en valor tota la cadena del llibre”. És un estímul per al centre, el professorat i l’alumnat, per als quals, si realment treballen el llibre, quan es troben amb l’autor és una festa. L’experiència enriqueix tant els alumnes i mestres com els autors.

CAPACITAT PER SORPRENDRE

Fa 32 anys que Maite Carranza va publicar el seu primer llibre, 'Ostres, tu, quin cacau!', i ja en porta una seixantena. Com a part del programa 'Autors a l’aula' gairebé des dels seus inicis, té clar que el que més li agrada és el compromís que suposa per al professorat, que sol·licita el servei amb la voluntat de dur a terme una activitat pedagògica, lúdica, creativa i que estimula la lectura abans de l’arribada de l’autora. “Sempre és profitosa la visita d’un autor a l’aula, parlar de la lectura engresca a llegir. Però per treure el màxim profit de l’activitat, que suposa feina per a l’administració i els autors, és indispensable que el professorat s’hi impliqui”, diu Carranza, i afegeix que en funció de la política de l’escola, si s’estimen els llibres i la lectura, es prepara l’activitat amb cura i interès, i els nanos hi participen: “M’he trobat amb recepcions meravelloses. Fa molts anys que vaig a escoles i encara em sorprenen. La capacitat d’entusiasme i la voluntat de claustres i professors és el que marca la diferència, i fa que els alumnes t’esperin amb moltes més ganes i resulti més interessant”, conclou l’escriptora.

Fa uns dies, com veiem a la fotografia, Carranza visitava l’Escola Sant Miquel dels Sants, de Vic, per trobar-se amb alumnes de 1r d’ESO i parlar de 'Calla, Càndia, calla!', un llibre que curiosament abans era per a joves de 15 anys però el canvi de pla d’estudis ha avançat l’edat en què el llegeixen. Els alumnes feia dies que preparaven la visita. “S’han llegit aquest llibre i altres de seus. Els motivem perquè tinguin ganes de conèixer el seu univers i interessos”, explica Marta Borrós, professora de literatura catalana a Sant Miquel dels Sants i una de les tres coordinadores de l’activitat. “El programa és brutal perquè és inclusiu. Et permet que l’alumne sigui el centre de l’aprenentatge, tots són igual de protagonistes, tots aporten les seves habilitats”, assegura.

VISITES ENRIQUIDES

Una altra escriptora que participa al programa és Cinta Arasa. “Em va semblar una bona idea, ajuntar literatura, educació i pedagogia i donar suport a la indústria editorial catalana -autors i editorials-, i sobretot un element essencial: que les criatures tinguin al seu abast la possibilitat de parlar amb escriptors”, diu. Reconeix que les trobades són més intenses del que s’havia imaginat, sobretot amb els més joves. “El retorn que reps d’ells és més gran que amb els adults”, conclou.