Es lliuren els premis de ciència i ètica de la Fundació Grifols

La Fundació Víctor Grífols i Lucas ha reconegut recentment els projectes guanyadors de la IV convocatòria del Premi Ètica i Ciència dirigit a centres educatius que promouen propostes que fomentin la reflexió ètica de la ciència entre els seus alumnes. El primer premi, dotat amb 5.000 euros, va recaure en l'Institut Sentmenat pel programa "El pensament natural: bondat i esforç". Es tracta d'un treball transversal en què van participar tots els estudiants d'ESO del centre i que tenia com a objectiu promoure la reflexió dels alumnes sobre les implicacions ètiques de la ciència, investigació científica i els avenços tecnològics. En els diferents cursos de secundària del Col·legi es van treballar aspectes relacionats amb la sostenibilitat, la responsabilitat en Xarxes Socials, l'ètica en el món laboral, la presa de decisions que poden resultar conflictives en una comunitat o les implicacions que han generat els avenços científics.

El segon premi de 2.500 euros va ser atorgat al projecte "Robètica: aprenent robòtica per ajudar" del Col·legi Mare de Déu dels Àngels de Barcelona. En aquest cas, es tracta d'un treball que parteix de l'assignatura de Robòtica que s'imparteix a l'escola, i que planteja el concepte "robètica", que està orientat a dissenyar, construir i programar robots que ajudin les persones, els animals o la natura, per utilitzar-los amb responsabilitat i sentit comú.

Per la seva banda, l'IES A Xunqueira II de Pontevedra va rebre el tercer premi de 1.000 euros pel treball "Missió a Mart". Aquest projecte està fonamentat en metodologies basades en la indagació i en l'aprenentatge col·laboratiu. Els alumnes es van enfrontar a un plantejament de ciència-ficció, amb un escenari que plantejava la despoblació de la Terra i el trasllat dels seus habitants a Mart. Aquesta hipotètica migració va permetre generar un debat sobre valors ètics que hauria de comportar la creació d'una futura societat en un nou planeta.

Temes d'interès

Els projectes presentats al IV Premi Ètica i Ciència de la Fundació Víctor i Lucas aborden temàtiques molt diverses, que tenen com a eix vertebrador l'objecte de la convocatòria. En general, els centres educatius mostren una especial sensibilitat per fomentar entre els alumnes el debat sobre temes mediambientals i de sostenibilitat, que en moltes ocasions estan enfocats a promoure millores en els entorns més propers als centres educatius. Així mateix, el desenvolupament tecnològic en branques com la robòtica i la intel·ligència artificial també són aspectes recurrents, que són tractats des de l'òptica de les implicacions ètiques que comporta l'avenç cap a una societat cada vegada més tecnològica. Finalment, la bioètica i els temes debat més candents també són habituals en els projectes que desenvolupen molts centres educatius.